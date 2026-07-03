Bacalaureat 2026, sub anchetă, în urma unor suspiciuni de fraudă. Percheziții de amploare într-un dosar de scurgere de informații

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Examenul de Bacalaureat din acest an este marcat de o anchetă penală de o amploare fără precedent, care vizează o rețea suspectată de fraudarea examenelor naționale. Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba a declanșat o ofensivă judiciară majoră, investigând fapte extrem de grave ce țin de divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice.

Anchetatorii au indicii temeinice că date strict confidențiale legate de probele de examen au fost extrase și transmise în mod ilegal către persoane neautorizate, cu scopul clar de a le facilita anumitor candidați obținerea unor note mari în mod fraudulos, viciind astfel corectitudinea întregului proces de evaluare.

Operațiune-fulger la primele ore ale dimineții: 47 de descinderi simultane

Zorii zilei de vineri, 3 iulie 2026, au adus o mobilizare impresionantă de forțe în vestul și centrul României. Înarmați cu mandate emise de instanțele de judecată competente, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba au coordonat o acțiune regională de mare anvergură. Nu mai puțin de 47 de percheziții domiciliare au fost declanșate în mod simultan, acoperind o arie geografică vastă ce include județele Alba, Arad, Bihor, Cluj și Sibiu, notează Libertatea.

Conform primelor date furnizate de reprezentanții Ministerului Public, verificările amănunțite din acest stadiu al investigației nu vizează funcționari sau demnitari, ci se concentrează pe domiciliile unor persoane fizice care nu dețin o calitate specială. Cu toate acestea, legăturile acestora cu sistemul educațional și modul în care au intrat în posesia subiectelor sau rezolvărilor înainte de publicarea lor oficială reprezintă nodul gordian pe care procurorii încearcă să îl dezlege.

Mobilizare masivă a structurilor de elită ale Poliției și Jandarmeriei

Dificultatea operațiunii și numărul mare de obiective verificate în același timp au impus un efort logistic substanțial și o cooperare strânsă între diverse arme ale structurilor de ordine publică. Dincolo de procurorul de caz, nucleul central al anchetei este asigurat de Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, cel care gestionează documentarea specifică a acestui tip de infracțiuni.

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Pentru securizarea perimetrelor și desfășurarea perchezițiilor în condiții de maximă siguranță, la acțiune au fost alocate efective din cele mai diverse specializări ale IPJ Alba, printre care se numără polițiștii de la Serviciul de Investigații Criminale, cei de la Ordine Publică, dar și echipe de la Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase. Componenta de forță a descinderilor a fost asigurată de luptătorii din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, sprijiniți îndeaproape de polițiști din județele vecine precum Hunedoara, Arad, Bihor, Cluj și Sibiu, dar și de grupări mobile de jandarmi din Alba și Cluj.

Vânătoarea de probe digitale: Documentele și tehnologia IT, luate la puricat

Obiectivul principal al acestei desfășurări de forțe nu este doar identificarea persoanelor implicate, ci mai ales strângerea elementelor probatorii care să reziste în fața instanței de judecată. Echipele operative caută înscrisuri, ciorne, fluxuri financiare suspecte și, cel mai important, dispozitive informatice și de comunicații. Telefoanele mobile, tabletele, laptopurile și mediile de stocare de date ridicate de la fața locului sunt considerate esențiale de către anchetatori.

Specialiștii în criminalistică informatică urmează să efectueze percheziții informatice autorizate asupra acestor sisteme pentru a reconstitui traseul mesajelor, canalele de comunicare criptate și grupurile pe care se presupune că circulau informațiile secrete înainte ca elevii să intre în sălile de examen. Investigația penală se află în plină desfășurare, iar procurorii din Alba urmează să stabilească în orele următoare calitatea procesuală a celor implicați și dacă se impun măsuri preventive privative de libertate.

Foto – arhivă

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