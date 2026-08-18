Laura Andreșan, despre relația cu Liviu Vârciu: „Era foarte jucăuș”. Ce spune despre Adrian Mutu

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Laura Andreșan a dezvăluit detalii din relația pe care a avut-o în urmă cu mai mulți ani cu Liviu Vârciu. În același timp, aceasta i-a cerut iertare lui Adrian Mutu pentru modul în care l-a expus în tinerețe, recunoscând că deciziile ei de atunci au fost dictate de imaturitate și de dorința de afirmare media.

Laura Andreșan, dezvăluiri despre relația cu Liviu Vârciu

Laura Andreșan, cunoscută pentru sinceritatea sa, a dezvăluit detalii inedite despre o relație de scurtă durată pe care a avut-o cu Liviu Vârciu, unul dintre cei mai carismatici bărbați din showbizul românesc. Invitata în cadrul emisiunii „Online Story by Cornelia Ionescu”, aceasta a vorbit deschis despre această etapă din viața ei, descriindu-l pe Liviu drept „jucăuș” și „frumos”, o prezență care i-a rămas în memorie.

„Am avut o întâlnire foarte interesantă, eram amândoi tineri, eram copii… frumoși. Era foarte jucăuș. A fost o întâlnire plăcută, nu neapărat doar partea intimă, a fost frumos”, a spus Laura Andreșan, potrivit WOWbiz.ro.

Deși legătura lor a fost una scurtă, ea își amintește cu nostalgie de acele momente, adăugând că întâlnirile lor aveau loc frecvent la evenimentele mondene din perioada respectivă.

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Laura Andreșan i-a cerut scuze lui Adrian Mutu

Relația publică dintre Laura Andreșan și Adrian Mutu a fost marcată de un scandal uriaș în anii 2000, urmat de o schimbare de perspectivă după mai bine de două decenii. În 2004, aceasta a vândut presei britanice (tabloidul The Sun) detalii explicite despre o presupusă aventură cu Adrian Mutu.

Ea a susținut atunci public că fotbalistul consuma substanțe interzise (cocaină) de mult timp, declarații făcute chiar în perioada în care Mutu era suspendat de la Chelsea în urma unui test antidoping.

După mai bine de 20 de ani, devenită psiholog, Laura Andreșan a revenit asupra subiectului cu un mesaj de regret și scuze publice.

„Dă-mi voie să îmi cer iertare lui Adrian Mutu. Nu pentru că nu a fost adevărat, nu e vorba de asta. Dar din perspectiva omului care sunt acum știu că atunci era un băiat și el folosit de mulți, era un sac de bani care a fost prins într-un miraj al unor substanțe. Era tot contextul și a fost o victimă. Acum îmi dau seama prin câte trecea la vremea respectivă. Eu nu l-am mai întâlnit pe Adrian, dar am înțeles ulterior că a fost o perioadă destul de grea pentru el, chiar dacă era foarte public, celebru, bun jucător, plin de bani. În interior era un copil folosit, un copil care încerca să răzbească și să satisfacă multe buzunare. Așa simt eu”, a spus Laura Andreșan în emisiunea Corneliei Ionescu.

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Despre topul bărbaților celebri din viața sa

În anii 2000, Laura Andreșan era una dintre cele mai discutate persoane publice din România. Fostă jurnalistă, ulterior devenită o figură mondenă cunoscută, ea a fost implicată în diverse proiecte controversate. Printre acestea, un top al bărbaților celebri din viața sa, care a stârnit o adevărată furtună mediatică și i-a adus supranumele de ”Profa de sex”.

„Au fost vremuri în care astfel de apariții erau foarte încurajate, pentru că vindeau foarte bine. Eu, de exemplu, am fost încurajată direct de Dinu Patriciu să fac acel TOP. Nu a fost extraordinar de bine plătit, așa cum s-a spus, am luat foarte puțin. Mi-a făcut o angajare”, a dezvăluit ea în aceeași emisiune.

În acest clasament celebru, Liviu Vârciu ocupa un loc fruntaș, lucru care nu este o surpriză având în vedere declarațiile sale de-a lungul timpului.

Cunoscut pentru șarmul său, Liviu nu s-a sfiit să vorbească despre calitățile sale de cuceritor.

„Stă mâța în coadă dacă face dragoste cu mine! Dragoste, pasiune, trei mese pe zi, bonuri de masă, pantofi, geacă de piele, ceas, îi iau un lanț de aur”, a spus el la un moment dat, conform WOWbiz.

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Sursă foto: Instagram, Captură video

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