Ce spune Sandra Mutu despre al doilea copil, după debutul în televiziune: „Acum cu atât mai mult”

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Sandra Mutu, soția lui Adrian Mutu, a vorbit despre planurile de a deveni mamă pentru a doua oară, după debutul pe micile ecrane la Antena Stars.

Ce spune Sandra Mutu despre al doilea copil, după debutul în televiziune

Sandra Mutu, soția lui Adrian Mutu, trăiește o perioadă plină de transformări pe plan profesional și personal. La 30 de ani, aceasta a intrat în lumea televiziunii, devenind gazda emisiunii Retrospectiva Știrilor Antena Stars, în fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 09:00.

Odată cu acest nou capitol în carieră, Sandra a vorbit deschis despre planurile sale de viitor, inclusiv despre posibilitatea de a-și mări familia. Într-un interviu pentru Click!, vedeta a clarificat că viața alături de Adrian Mutu și fiul lor, Tiago, este plină de bucurii, motiv pentru care momentan nu ia în calcul să devină din nou mamă.

„Sincer, nu am luat în considerare apariția unui al doilea copil. Acum cu atât mai mult. Consider că suntem foarte bine așa, ne dedicăm complet lui Tiago, iar programul lui este deja suficient de solicitant. Suntem binecuvântați și ne bucurăm de tot ce am reușit să construim până acum”, a declarat Sandra Mutu pentru Click!.

Sandra și Adrian Mutu formează un cuplu de șapte ani, povestea lor de dragoste debutând în 2014, la scurt timp după ce fostul fotbalist s-a despărțit de cea de-a doua soție, Consuelo Matos. Cei doi și-au oficializat relația în toamna anului 2017, moment în care a venit pe lume și fiul lor, Tiago. Pentru Sandra, familia este o prioritate, iar acest lucru se reflectă în devotamentul cu care se implică în creșterea și educația copilului lor.

Deși se concentrează pe rolul de mamă și pe noua sa carieră în televiziune, Sandra nu uită să mențină echilibrul în relația cu soțul ei.

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Tiago, prioritatea Sandrei și a lui Adrian Mutu

Adrian Mutu, ajuns acum la 47 de ani, a recunoscut într-un podcast că a remarcat-o pe Sandra încă din 2010, pe vremea când aceasta câștigase titlul de Miss România. Însă, deși drumurile lor s-au intersectat mai târziu, cei doi au reușit să clădească o legătură puternică, bazată pe respect și iubire.

Adrian, care mai are trei copii din căsniciile anterioare – Mario (24 de ani), din relația cu Alexandra Dinu, și Adriana (20 de ani) și Maya (18 ani), din mariajul cu Consuelo Matos – își dedică acum timpul familiei sale actuale și carierei de antrenor de fotbal.

Cu toate acestea, prioritatea sa și a Sandrei rămâne Tiago, un băiețel plin de energie și curiozitate, alături de care își construiesc amintiri prețioase.

Cu o carieră proaspăt lansată în televiziune și o viață de familie armonioasă, Sandra Mutu se bucură, la acest moment, de echilibrul între viața personală și cea profesională.

Foto: Instagram

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