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PRO TV a scos din grila de programe „Burlacii: Foc în paradis”. Ce se întâmplă cu emisiunea prezentată de Adelina Pestrițu

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.  Actualizat 18.09.2026, 16:08
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Emisiunea „Burlacii: Foc în paradis” a fost scoasă din grila de programe a Pro TV. Show-ul, prezentat de Adelina Pestrițu, nu a fost anulat, ci mutat pe un alt post de televiziune și poate fi urmărit, în continuare, pe VOYO.

„Burlacii: Foc în paradis”, eliminată din grila Pro TV

Aventura intensă din „Burlacii: Foc în Paradis” continuă într-un nou ritm captivant, începând de luni, 21 septembrie. Reality show-ul prezentat de Adelina Pestrițu, care a cucerit deja inimile telespectatorilor, revine cu patru episoade săptămânale pline de momente neașteptate. Acestea vor fi disponibile în avans pe VOYO și difuzate de luni până joi, de la ora 23.00, pe Acasă TV.

Emisiunea promite să aducă și mai multă intensitate, emoție și răsturnări de situație. După ce ediția din 17 septembrie a marcat prima eliminare și a poziționat show-ul pe primul loc în audiențe, fanii sunt nerăbdători să descopere ce surprize le rezervă următoarele episoade.

Prima ceremonie a trandafirilor a fost un moment tensionat, șapte concurenți având la dispoziție doar șase trandafiri pentru a decide cine rămâne în competiție. Decizia finală, luată de Bogdan Mocanu, a schimbat complet dinamica grupului, generând strategii și provocări neașteptate.

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Adelina Pestrițu, dezvăluiri din spatele camerelor de filmat

Adelina Pestrițu, gazda emisiunii, promite o experiență plină de povești memorabile și momente încărcate de emoție.

„Pentru mine, Burlacii: Foc în Paradis este despre oameni, emoții și povești care te fac să vrei să afli ce se întâmplă mai departe. Fiecare concurent vine cu propria poveste, iar pe parcurs apar situații și conexiuni pe care nici ei nu le pot anticipa. Aventura burlacilor și burlăcițelor continuă, iar de săptămâna viitoare ne întâlnim cu patru episoade noi în fiecare săptămână, pe VOYO și Acasă. Cei care au fost alături de noi până acum să rămână aproape, pentru că urmează o etapă cu multe surprize, emoții și momente care pot schimba complet dinamica din paradis”, a declarat vedeta.

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În această etapă a competiției, fiecare alegere poate influența decisiv parcursul participanților. Întâlnirile și conversațiile dintre burlaci și burlăcițe promit să aducă noi strategii, alianțe neașteptate și rivalități intense, ținând publicul cu sufletul la gură.

Fanii show-ului pot alege să urmărească desfășurarea evenimentelor fie în direct la Acasă TV, fie în avans pe VOYO, beneficiind de un acces exclusiv la cele mai recente dezvoltări din paradis.

Sursă foto: Instagram

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