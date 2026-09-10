Răzvan Bănică se mută de la Antena 1 la Pro TV. După Power Couple, actorul va putea fi urmărit într-o nouă producție

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Răzvan Bănică trece și el de la Antena 1 la Pro TV. După ce a cunoscut succesul și aprecierea telespectatorilor după participarea la Power Couple alături de Sandra Izbașa, actorul a primit acum o propunere de nerefuzat de la Pro. Acesta joacă în serialul „Fără urmă” alături de Adela Popescu și Aylin Cadîr.

Răzvan Bănică, de la Antena 1 la Pro TV

Din 14 septembrie 2026, serile de luni vor căpăta o nouă semnificație pentru iubitorii de seriale. PRO TV lansează ”Fără Urmă”, o poveste captivantă despre secrete, iubire și răzbunare, ce va ține publicul cu sufletul la gură în fiecare săptămână.

Alături de vedete consacrate precum Adela Popescu și Aylin Cadîr, serialul marchează și revenirea pe micul ecran a actorului Răzvan Bănică, cunoscut de la Power Couple. Într-un interviu acordat Libertatea, acesta a descris noul proiect ca fiind „o experiență inedită”.

„Experiența «Fără Urmă» a fost una inedită pentru mine. Am ales să fac parte din acest univers acceptând destinul personajului meu, Berti, fără să stau prea mult pe gânduri. Nu pot să vă dau prea multe detalii despre istoria familiei Scarlat, însă pot să vă asigur că imprevizibilul și răsturnările de situație vor face parte din rețeta serialului”, a spus Răzvan Bănică.

Absolvent al UNATC, promoția 2014, Răzvan Bănică este în prezent actor la Teatrul Nottara.

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Povestea serialului „Fără urmă”

În centrul acțiunii se află Barbu, interpretat de Alex Calangiu, un bărbat care trăiește liniștit împreună cu soția sa (Aylin Cadîr) și fiul lor într-un sat idilic din Transilvania. Scenele de viață tihnită, în care Barbu își îngrijește caii și ajută comunitatea, sunt brusc întrerupte de reapariția unui trecut tumultuos.

„Nu există personaje întru totul pozitive sau negative, ci oameni care greșesc, iubesc, luptă”, a spus Adela Popescu, completând tabloul complex al serialului ce va fi difuzat și pe VOYO.

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Cu o distribuție impresionantă și o intrigă plină de suspans, «Fără Urmă» promite să fie producția care va ține România lipită de ecrane.

Povestea familiei Scarlat și pericolele care pândesc în umbra trecutului pot fi urmărite pe PRO TV și VOYO, de la ora 20.30.

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Sursă foto: Instagram

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