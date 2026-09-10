What’s UP și Micky, prima echipă eliminată de la Asia Express 2026: „Nu am reușit să depășim acest obstacol”

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What’s UP și soția lui, Micky, au fost eliminați din competiția Asia Express. Cei doi formează prima echipă eliminată din competiție, aceștia încheindu-și aventura de pe Drumul Mătăsii.

What’s UP și Micky, prima echipă eliminată de la Asia Express 2026

Emoții intense, provocări neașteptate și momente de neuitat, acestea sunt ingredientele care definesc aventura Asia Express 2026. Cele nouă echipe curajoase pornesc pe Drumul Mătăsii, trecând prin peisajele spectaculoase ale Uzbekistanului și Chinei. Însă, competiția nu este pentru cei slabi de înger, așa cum s-a văzut în cea de-a patra ediție a show-ului, unde o echipă a fost nevoită să-și ia rămas bun.

Într-un Joc al Amuletei de-a dreptul spectaculos, concurenții au avut de condus fără să vadă, bazându-se exclusiv pe indicațiile partenerilor lor. Testul nu doar că a pus la încercare abilitățile de comunicare, ci și încrederea reciprocă, un element esențial pentru succesul pe acest traseu plin de obstacole.

Iar provocările nu s-au oprit aici: în cursa pentru a doua imunitate, echipele s-au străduit să transporte cumpărături printr-un traseu care părea imposibil. Momentele de tensiune și lipsa unui mijloc de transport au scos la iveală frustrarea și oboseala acumulată.

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Primele declarații ale artistului

În ciuda eforturilor depuse, echipa formată din What’s UP și Micky nu a reușit să țină pasul cu ceilalți concurenți și a fost eliminată. Călătoria lor pe Drumul Mătăsii s-a încheiat în Uzbekistan, după doar câteva zile pline de intensitate.

„Nu am reușit să depășim acest obstacol. Vă pupăm și vă respectăm, ne vedem acasă. Vă pup, vă iubesc, nu e nicio problemă, distrați-vă!”, a transmis What’s UP, vizibil emoționat, atât către colegii săi din competiție, cât și către cei care i-au susținut de acasă.

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Deși dezamăgiți de plecare, cei doi nu au lăsat să le fie umbrită recunoștința pentru experiența trăită.

„Ne pare infinit de rău că plecăm, nu ne așteptam, dar este un joc și trebuie să ne bucurăm de cât am primit. Nu putem decât să fim recunoscători și să mulțumim întregii echipe că ne-a suportat și bunului Dumnezeu că suntem bine”, a mai spus artistul.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu What’s UP și Micky la Asia Express 2026

Sursă foto: Instagram, Facebook

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