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Lucruri mai puțin știute despre Maurice Munteanu. Hobby-uri, porecle și imagini nemaivăzute cu concurentul de la Asia Express

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Cunoscut de o țară întreagă pentru replicile acide, stilul impecabil și rolul de jurat în emisiunea „Bravo, ai stil!”, Maurice Munteanu este una dintre cele mai influente personalități din moda românească. Cu toate acestea, dincolo de lumina reflectoarelor și de imaginea de critic intransigent, se ascunde un personaj complex, fascinați de artă, cu o copilărie atipică și obiceiuri excentrice pe care puțini le cunosc.

Maurice Munteanu, o copilărie marcată de lectură și un mediu boem

Deși mulți își imaginează că preocuparea lui pentru estetică a început în ateliere de croitorie, copilăria lui Maurice Munteanu a fost, de fapt, dominată de cărți și muzică clasică. Crescut într-o familie care i-a cultivat dragostea pentru cultură, el nu a fost genul de copil care să bată mingea în fața blocului, preferând în schimb să petreacă ore întregi citind sau ascultând operă.

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Înainte de a fi atras de modă, Maurice visa să devină actor. Copilăria sa a fost puternic marcată de vizitele la teatru, spațiu care i-a format gustul pentru dramatism și poveste, elemente pe care le aplică și astăzi în tot ceea ce creează.

În plus, relația sa cu hainele a fost una deosebită încă de la o vârstă fragedă. Refuza categoric să poarte piese care nu îi plăceau sau care i se păreau banale, iar părinții i-au oferit libertatea totală de a-și exprima personalitatea, chiar dacă alegerile lui stilistice ieșeau complet din tiparele vremii.

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Cum a apărut porecla din copilărie care i-a devenit semnătură

Pasionații de modă îl cunosc exclusiv sub numele de Maurice, însă puțini știu că numele său din buletin este, de fapt, Marius.

Numele „Maurice” i se trage tot din primii ani ai vieții. Când avea în jur de 4-5 ani, un profesor i-a dăruit un CD cu muzica artistului francez Maurice Chevalier. Încântat de piese, familia a început să îl strige așa, iar porecla a devenit ulterior brandul său personal.

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Maurice Munteanu, fotografii de colecție

Un alt aspect care își surprinde adesea urmăritorii este legat de imaginile vechi pe care stilistul le mai împărtășește ocazional. Fotografiile de colecție din tinerețe surprind o imagine complet diferită față de stilul excentric de astăzi.

Pe atunci, Maurice adopta o estetică extrem de simplă, naturală, adesea cu un look curat, minimalist și cuminte, departe de opulența și hainele extravagante pe care le poartă în prezent.

Concurentul de la „Asia Express” a surprins publicul publicând imagini din anul 1996, când avea în jur de 18-19 ani. În acele fotografii apărea la bustul gol, purtând jeanși rigizi, vintage, și un ceas cu curea din piele, o estetică boemă și rebelă, total diferită de stilul său matur.

De asemenea, el și-a uimit fanii cu o fotografie de pe vremea când a câștigat titlul de Miss Travesty. La o vârstă foarte fragedă, Maurice a participat la această competiție neconvențională pe care a reușit să o câștige. Pentru el, experiența nu a fost altceva decât o formă pură de manifestare artistică, un joc de rol și un exercițiu de stil.

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Pasiunile mai puțin cunoscute ale lui Maurice

Moda reprezintă doar o suprafață pentru Maurice Munteanu, pasiunile lui profunde legându-se de domenii mult mai vaste. Maurice este un cinefil împătimit, având o slăbiciune aparte pentru cinematografia italiană și franceză a anilor ’60-’70, dar și un cititor pasionat care devorează literatură clasică și memorialistică.

Pe lângă artă și film, puțini știu că este un bucătar excelent. Iubește să gătească pentru prieteni și este fascinat de gastronomia italiană simplă, dar pregătită cu ingrediente de cea mai bună calitate. Pasiunea pentru muzica de operă este o altă latură importantă din viața sa, Maurice având o colecție impresionantă de viniluri și o cultură muzicală vastă despre marile soprane și tenori ai lumii.

Alegeri excentrice și tabieturi ieșite din comun

Stilul său de viață reflectă fidel personalitatea sa anticonformistă. Maurice este un colecționar de obiecte vintage, piese de brocantă, parfumuri rare și elemente de decor care poartă o poveste, fiind adesea atras de o estetică mistică sau retro.

În ceea ce privește parfumurile, Maurice este un adevărat pasionat al esențelor fine. Nu ezită să poarte parfumuri destinate femeilor sau combinații de arome extrem de puternice și nișate, care devin amprenta sa personală înainte chiar de a pătrunde într-o încăpere. Totodată, excentricitatea lui vine și din refuzul total de a fi ipocrit.

Într-o lume a aparențelor, Maurice Munteanu este recunoscut pentru sinceritatea sa brutală și pentru faptul că spune exact ce gândește, fără filtre, calitate care i-a adus de-a lungul timpului atât antipatii, cât și o comunitate de fani extrem de loiali.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Maurice Munteanu

Sursă foto: Instagram

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