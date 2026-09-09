Sezonul secret de la Insula Iubirii care nu a ajuns niciodată la televizor. De ce nu a fost difuzat 

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Insula Iubirii este la a zecea ediție, timp în care fanii show-ului le-au văzut pe toate, de la despărțiri, trădări, până la intrigi șocante și chiar dispute care au continuat dincolo de micile ecrane. Totuși, nu mulți sunt cei care știu că există un sezon care nu a mai ajuns niciodată pe micile ecrane. Iată detaliile unui sezon ratat din Insula Iubirii, filmat în Republica Dominicană și anulat.
Sezonul din Insula Iubirii care nu a mai apărut niciodată la televizor
Conform informațiilor cancan.ro, există un sezon din Insula Iubirii care a fost filmat în Republica Dominicană și care nu a fost difuzat niciodată la televizor. Show-ul a fost anulat înainte să se încheie.
Pandemia s-a extins și în America de Nord și a schimbat scenariul pe care producția îl pregătise din țară. În plus, restricțiile impuse, dar și închiderea granițelor, au dus la anularea sezonului.
Ce ispite au făcut parte din sezonul nedifuzat
Printre cei care ar fi trebuit să participe în sezon s-a numărat și un nume cunoscut de fanii emisiunii. Unele dintre nume au revenit ulterior în alte sezoane.
Printre ispitele feminine s-au numărat Oana Monea, dar și Irina Stoia, care a participat în sezonul 5.
La capitolul ispite masculine, s-au numărat Cristian Costin Tufan și Robert Popescu, două ispite deja cunoscute în sezoanele trecute.
Totuși, unul dintre numele surprize din categoria ispitelor masculine era Dr. Auday, medic estetician, care a devenit cunoscut după ce s-a scris că ar fi avut o idilă cu Bianca Drăgușanu. În plus, el a avut și o relație de scurtă durată cu Delia Salchievici, fosta soție a lui Lino Golden.