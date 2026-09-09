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Mihaela Coșerariu, prima soție a lui Mădălin Ionescu, a divorțat din nou. Fostul soț, Cătălin Șerbănescu, are deja o altă relație

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.  Actualizat 09.09.2026, 15:33
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Mihaela Coșerariu trece printr-o nouă etapă dificilă pe plan sentimental, după ce mariajul său cu omul de afaceri Cătălin Șerbănescu s-a încheiat la mai puțin de un an de la cununia civilă. Deși părea că își găsise liniștea și fericirea după despărțirea de fostul soț, prezentatorul TV Mădălin Ionescu, povestea de dragoste cu noul ei partener s-a consumat rapid, lăsând în urmă doar semne de întrebare și decizia ambilor de a merge pe drumuri separate.

O cununie neconvențională urmată de o despărțire discretă

Relația dintre Mihaela Coșerariu și Cătălin Șerbănescu fusese oficializată pe 19 decembrie 2022, după aproximativ doi ani de la primele întâlniri. Evenimentul a surprins prin stilul relaxat și neconvențional, cei doi alegând ținute lejere în locul îmbrăcămintei clasice de mireși.

Totuși, la scurt timp de la semnarea actelor, în spațiul public au început să apară zvonuri legate de o răceală între cei doi. Divorțul a fost finalizat în discreție, iar bruneta a șters toate imaginile cu fostul partener de pe rețelele sociale. În timp ce ea își continuă viața cu un tonus excelent la aproape 50 de ani, fostul soț și-a refăcut deja viața sentimentală alături de o altă femeie.

Trecutul alături de Mădălin Ionescu și separarea amiabilă din 2010

Numele Mihaelei Coșerariu a devenit cunoscut publicului larg în timpul mariajului de 14 ani cu omul de televiziune Mădălin Ionescu, din care au rezultat doi copii, Ștefania și Filip. La momentul despărțirii lor din anul 2010, prezentatorul TV a făcut declarații publice directe pentru a opri speculațiile legate de o posibilă infidelitate, insistând că decizia a fost una amiabilă.

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„Îmi e greu să vorbesc despre noi, dar o fac din respect pentru publicul meu fidel. Vorbesc acum şi pentru că am acordul Mihaelei, soţia mea. Ştiu că în România pare anormal ca un cuplu să se poată separa amiabil. Cred că vor căuta scheleţi în dulap şi de aceea fac aceste clarificări încă de la început. Am trăit o frumoasă poveste de dragoste alături de soţia mea timp de 13 ani şi jumătate.

În această clipă, eu şi Mihaela suntem separaţi. Acum două luni, soţia mea s-a mutat împreună cu băieţelul nostru, Filip. Ştefania a rămas cu mine. Totul s-a întâmplat pe baza unui acord de principiu, pe care îl vom respecta în continuare”, declara Mădălin Ionescu la acea vreme.

Mihaela CoșerariuIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 12)

„Am iubit-o cu disperare pe Mihaela”

Chiar dacă în presă au existat numeroase ipoteze legate de motivele din spatele rupturii, realizatorul TV a subliniat că sentimentele dintre ei au fost profunde și că motivul real al separării a fost reprezentat de diferențele de viziune asupra căsniciei.

„În momentul despărţirii, între noi existau mari rezerve de afecţiune. Am considerat însă că acestea trebuie canalizate spre educaţia şi creşterea copiilor. Am iubit-o cu disperare pe Mihaela şi niciodată, în toată perioada aceasta, nu i-am înşelat încrederea. Pur şi simplu, au existat anumite divergenţe legate de cadrul vieţii de familie care ne-au împiedicat să mai continuăm pe acelaşi drum”, explica omul de televiziune.

După acel divorț, Mihaela Coșerariu a ales să rămână departe de lumina reflectoarelor și de platourile de televiziune, preferând un stil de viață independent și o prezență constantă pe rețelele sociale.

Foto – Instagram

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