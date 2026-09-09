Lucrurile lui Silviu Prigoană, vândute la târgul de vechituri din Vitan. Ce lucruri personale au fost scoase la vânzare 

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La doi ani de la moartea lui Silviu Prigoană au apărut imagini în spațiu public în care obiecte personale ale regretatului om de afaceri au ajuns într-un târg de vechituri din Capitală. Iată ce lucruri au ajuns la vânzare în târgul din Vitan.

Obiecte personale ale lui Silviu Prigoană, scoase la vânzare în târgul din Vitan

Silviu Prigoană a murit fulgerător pe 12 noiembrie 2024, iar de atunci a început o luptă aprigă pentru milioane de euro și averea pe care fostul om de afaceri a strâns-o de-a lungul vieții.

Acum, câteva imagini au început să circule în mediul online, arătând câteva obiecte care au aparținut lui Silviu Prigoană și care au fost scoase la vânzare în târgul de vechituri din Vitan.

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Fotografiile au fost realizate în urmă cu două săptămâni de către un martor și ulterior distribuite pe rețelele de socializare de Eugen Ștefan Chiriac. Printre obiectele personale se numără și o fotografie rară din copilăria lui Silviu Prigoană. În plus, în Târgul Vitan au fost văzute și documente vechi despre acțiunile pe care omul de afaceri le-ar fi deținut în domeniul radioului.

Postarea a evidențial contrastul între averea lăsată în urmă de regretatul om de afaceri și modul în care au fost tratate amintirile sale de către familie.

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„Că tot vă povesteam de domn Prigoană… strânge omul ca furnica, când moare nu ia cu el nimica. Am și dovada că acțiunile de la radio i-au aparținut. Decât iubit doar pentru bani, mai bine înjurat de toți. Pozele, de la franțuzescu’ pose, sunt făcute de prietenul meu Florin Bondrila la Vitan acum 2 saptamani. Le-a lăsat vile, hoteluri, bani pentru 3 generații și nu s-a găsit o magazie curată unde să pună astea. Cred că Prigoană și-a dorit să fie iubit și fix de asta n-a avut parte. Trist. În prima poză, Silviu Prigoană copil”, a scris Eugen Ștefan Chiriac în mediul online.

Tensiuni în familie pe averea lui Prigoană

Apariția obiectelor personale de la Târgul Vitan readuce în prim plan discuțiile privind moștenirea lăsată de fostul om de afaceri, dar și tensiunile din familie.

După ce Silviu Prigoană a murit, cei patru fii ai săi, Honorius și Silviu din prima căsătorie și Maximus și Eduard, din căsnicia cu Adriana Bahmuțeanu, au trecut prin perioade complicate.

Bătălia pentru custodia celor doi minori a ajuns inclusiv în fața judecătorilor, pentru că cei doi au rămas în vila tatălui lor alături de frații mai mari. În vara anului trecut, Adriana Bahmuțeanu a reușit să își aducă acasă copiii, după multe lupte legale.

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