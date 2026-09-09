Alina Pușcău, despre tratamentul dur pe care îl urmează: „Vrei să renunți, îți vin în minte astfel de momente!” Prin ce trece de când a început chimioterapia

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Fotomodelul Alina Pușcău trece prin cea mai dificilă perioadă din viața sa, aflându-se în Statele Unite ale Americii pentru a urma un tratament intensiv împotriva cancerului de sân. Diagnosticată cu 11 tumori, vedeta a început o luptă contra cronometru cu boala, înfruntând efecte secundare severe, dar menținându-și speranța în refacere și în credință.

Dureri cumplite și tratament intensiv peste ocean

Tratamentul agresiv pe care îl urmează în America presupune ședințe de chimioterapie extrem de puternice, care îi provoacă dureri cumplite de cap și o presiune uriașă în întreg corpul. Vedeta a mărturisit că starea ei fizică devine atât de critică încât necesită frecvent spitalizare de urgență pentru administrarea unor analgezice de mare putere.

În ciuda suferinței fizice, un factor decisiv care îi permite să continue această terapie dură este starea excelentă a inimii sale.

„După ce fac chimioterapie local, 10 zile nu sunt om, 10 zile sunt…

Norocul meu la tratamentul ăsta, pe care nu toată lumea poate să-l facă, este că am inima perfectă. Altcineva nu putea să-mi facă. Alte femei au murit că n-au fost candidate. Tratamentul e mai puternic decât ce au în România și peste tot. Sunt 10 zile în care eu nu sunt om, eu nu pot să gândesc, nu pot să stau decât pe pastile. (…) Am dureri și nu mai pot. Vrei să renunți, îți vin în minte astfel de momente”, a mărturisit Alina Pușcău, pentru Spynews.ro.

Testul decisiv și schimbarea radicală a stilului de viață

În ciuda durerilor, fotomodelul rămâne optimistă și așteaptă cu speranță următoarea etapă a tratamentului. Pe data de 18 septembrie, Alina Pușcău este programată pentru a treia ședință de chimioterapie, urmată de o investigație complexă de tip PET scan, menită să confirme dacă tumorile s-au micșorat și dacă evoluția bolii a fost oprită. În paralel, vedeta a eliminat complet produsele sintetice sau chimice din rutina sa zilnică de îngrijire.

„Pe 18 fac a treia ședintă de chimioterapie și după aceea se face PET scan-ul, să vedem dacă s-a oprit metastaza și dacă s-a micșorat tumora. Eu o simt la mână că s-a micșorat, dar acum trebuie să vedem ce se vede. Eu folosesc numai chestii naturale, nimic chimical. Și ca make-up machiaj, și ca cremă, și ca orice. Parfum în niciun caz, că totul e toxic”, a explicat vedeta.

Decizia spirituală din clipele de cumpănă – s-a botezat

Aflarea diagnosticului a marcat și o profundă transformare spirituală pentru Alina Pușcău. În momentele de maximă incertitudine, în timp ce aștepta rezultatele biopsiei, fotomodelul a luat decizia de a se boteza în religia ortodoxă, renunțând la iudaism, cult la care trecuse în timpul unei foste relații. În prezent, vedeta își găsește alinarea în rugăciune, frecventând o biserică din Los Angeles dedicată Sfântului Nectarie.

„M-am dat în religie când așteptam rezultatele pentru biopsie, așteptam să văd dacă am cancer sau nu, mi-am făcut botezul. Am făcut botezul și m-am dat în religia mea. Și de atunci viața s-a schimbat. Acum eu sunt ortodoxă. Eu trebuia să mă căsătoresc cu un evreu și am fost logodită și din cauza asta trecusem la religia evreiască”, a dezvăluit Alina Pușcău.

Foto – Facebook

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