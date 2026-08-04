Alina Pușcău, diagnostic crunt din partea medicilor: „Am cinci tumori, una în piept”

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Alina Pușcău (44 ani) a primit un diagnostic înfiorător din partea medicilor. Fosta concurentă de la „Asia Express” are cinci tumori, dintre care una în piept și patru la axilă. Mai mult, boala a început să se extindă la oase.

Alina Pușcău, diagnosticată cu cancer

Alina Pușcău și-a anunțat fanii din mediul online că medicii i-au descoperit cinci tumori, iar în curând va începe tratamentul. Cu lacrimi în ochi, modelul și-a rugat urmăritorii să meargă la biserică și să se roage pentru ea.

„Vreau să vă rog ceva. Din suflet și din inimă să vă rugați pentru mine, pentru că trec printr-o perioadă foarte dificilă. Am o boală foarte gravă la sân, la axilă. Am cinci tumori, una în piept. Acum am aflat că am cinci în axilă și mi s-a dus în oase. Vreau să vă rugați pentru mine, să vă duceți la biserică. Atât îmi doresc de la voi”, a transmis Alina Pușcău pe Instagram.

Aceasta a precizat că urmează să înceapă tratamentul pe data de 7 august, iar medicii fac tot posibilul să îi salveze viața.

„UCLA încearcă să mă salveze, încep tratamentul pe 7”, a precizat modelul.

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Problemele de sănătate din trecut

Nu este pentru prima dată când Alina Pușcău se confruntă cu probleme de sănătate. În urmă cu mai mulți ani, modelul, stabilit în America, a revenit în România pentru a se consulta cu medici pentru eliminarea mercurului și a metalelor din sânge.

„S-a scris în ziare că am avut probleme cu mercurul în sânge și cu metalele. Am venit să fac și tratamentul acesta în România, pentru că aici sunt doctori foarte buni și merg pe nutriție”, declara Alina Pușcău pentru Antena Stars.

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Ce dietă ține Alina Pușcău

Alina Pușcău a avut întotdeauna grijă de corpul său, mai ales prin alimentație. Aceasta dezvăluia, în urmă cu ceva timp, că are o dietă specială pe care o ține atunci când trebuie să arate superb într-un timp foarte scurt.

„Am o dietă foarte specială pe care o mănânc de exemplu când trebuie să fac o copertă pentru o revistă, când m-am pregătit pentru Playboy, a trebuit să fac 3 luni de zile sport și am ținut o dietă specială: body builder diet”, a mărturisit modelul.

„Dieta mea este secretă. Am făcut școala de nutriție în America. Dimineața mănânc ovăz, înainte de sală. După sală, mănânc o omletă cu cinci albușuri și un gălbenuș și cu puțină salată. Mănânc pui cu orez sau pește cu orez. Orezul e cel mai important”, a mai spus ea. „Eu mănânc o ciocolată pe zi. Mâncarea mea preferată e pizza”, a mai spus Alina Pușcău.

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Sursă foto: Instagram

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