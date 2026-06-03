Kenny Dalglish, diagnosticat cu cancer. Legenda Liverpool și-a dezvăluit boala din greșeală: „Nu am intenționat să fac public acest lucru”

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Kenny Dalglish, legenda clubului Liverpool, a dezvăluit accidental pe rețelele sociale că urmează un tratament împotriva cancerului. În vârstă de 75 de ani, acesta cere respectarea vieții private, asigurând că tratamentul decurge bine.

Kenny Dalglish a fost diagnosticat cu cancer

Kenny Dalglish, simbol al echipei Liverpool, a dezvăluit accidental că luptă cu cancerul, o boală pe care a dorit să o țină departe de ochii lumii. La 75 de ani, legenda fotbalului continuă să fie o sursă de inspirație prin curajul și discreția sa.

Fostul jucător și antrenor al Liverpool, a confirmat într-un comunicat emis marți că urmează un tratament împotriva cancerului.

„Așa cum a indicat postarea mea accidentală de pe rețelele sociale, în prezent urmez un tratament pentru cancer. Spre deosebire de modul în care mă descurc cu telefonul mobil, tratamentul decurge bine. În mod ideal, această situație ar fi rămas privată, așa cum consider că ar trebui, însă abilitățile mele dezastruoase în materie de tehnologie m-au obligat să vorbesc despre ea. Nu am intenționat să fac public acest lucru și aș aprecia dacă intimitatea mea și a familiei mele va fi respectată”, a mărturisit el.

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Fostul fotbalist, mulțumiri speciale

Kenny Dalglish nu a uitat să adreseze un mesaj de recunoștință personalului medical care îl îngrijește.

„Ca întotdeauna, le mulțumesc minunaților membri ai personalului medical care au dat dovadă de o grijă și o discreție extraordinare, nu doar față de mine, ci și față de foarte mulți alți pacienți. Sunt un exemplu pentru toți”, a adăugat acesta.

Fostul fotbalist urmează aceleași proceduri ca orice alt pacient, subliniind devotamentul și profesionalismul echipei medicale.

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Liverpool, mesaj pentru Kenny Dalglish

Clubul Liverpool i-a transmis lui Dalglish un mesaj plin de susținere, reiterându-i dorința pentru respectarea intimității.

„Sprijinul, gândurile bune și afecțiunea tuturor celor din cadrul clubului sunt alături de Kenny și familia sa”, a declarat oficial clubul, citat de The Independent.

Cunoscut drept „King Kenny” de fanii săi, Dalglish a scris istorie cu Liverpool, câștigând șase titluri de campion al Angliei și trei Cupe ale Campionilor Europeni.

Cu un palmares impresionant de 515 meciuri și 172 de goluri pentru „Cormorani”, el a fost sufletul echipei timp de decenii. În 1985, a devenit jucător-antrenor, conducând echipa către noi succese în 1986, 1988 și 1990.

Anunțul despre boala lui Kenny Dalglish vine la scurt timp după ce s-a aflat că și Kevin Keegan, un alt nume greu al fotbalului britanic, a fost diagnosticat cu cancer în stadiul IV.

Sursă foto: Profimedia

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