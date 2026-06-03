Ultimele cuvinte ale polițistului ucis de propriul fiu. Soția, martoră la atac. Motivele crimei

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Un polițist din Piatra Neamț a fost ucis cu bestialitate în plină stradă, de propriul fiu, sub privirile îngrozite ale soției și trecătorilor. Tânărul de 22 de ani este suspectat de consum de droguri.

Ultimele cuvinte ale polițistului ucis de propriul fiu

Un polițist de 50 de ani a fost ucis cu brutalitate de propriul fiu, sub privirile șocate ale soției, vecinilor și trecătorilor. Soția victimei, polițistă și ea, a fost martoră la atacul care a avut loc chiar în fața blocului familiei. Potrivit Observator News, tânărul agresor, în vârstă de 22 de ani, și-a urmărit tatăl rănit pe stradă, aplicându-i lovituri fatale cu un cuțit. Criminaliștii au numărat 10 lovituri de cuțit.

„Au ieșit două persoane încăierate, o persoană mai în vârstă prezenta leziuni. S-a întâmplat foarte repede, în aproximativ 45 de secunde, victima striga după ajutor: «Ajutor, ajutor, săriți că mă omoară!». Încerca să se apere, îl ținea pe agresor. Agresorul s-a îndepărtat câțiva metri, apoi s-a întors și l-a mai înjunghiat. S-a ridicat spre noi, a spus că a vrut să îl omoare. Era cumva posedat de un demon”, a povestit un martor.

Cuțitul de 20 de centimetri, arma crimei, a fost folosit în mod repetat, criminaliștii identificând 10 lovituri, majoritatea în zona abdominală, toracică și a gâtului. Gabriel Roibu, reprezentant al Serviciului de Ambulanță Neamț, a descris rănile ca fiind „grave și adânci, de o violență rar întâlnită”.

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Motivele crimei

După atac, tânărul a fost surprins pe stradă, calm, purtând arma crimei în mână. A fost reținut rapid de autorități. Potrivit Observator News, el era student la Academia de Studii Economice București, iar apropiații spun că a suferit schimbări comportamentale majore în ultimii ani, posibil din cauza anturajului și a consumului de droguri. Rezultatele testelor toxicologice urmează să confirme această ipoteză. „Era drogat pentru că noi l-am recunoscut și după ce l-a prins. După fața lui era clar drogat”, a relatat un alt martor ocular.

Printre posibilele motive ale crimei s-ar numără tensiuni familiale legate de o moștenire. Se pare că victima intenționa să nu îi lase fiului apartamentul din București, ceea ce ar fi putut declanșa conflictul. Familia mai are o fiică minoră. „S-a răzbunat pe tatăl lui pentru toate frustrările lui, pentru toate neîmplinirile. Este la fel de posibil ca tatăl lui să fi încercat să îl convingă să renunțe la consumul de substanțe”, a explicat criminalistul Dan Antonescu.

Tragedia aduce în prim-plan o realitate alarmantă: conform statisticilor, în 2025, 23 de părinți și-au pierdut viața în mâinile propriilor copii.

Foto: Libertatea.ro

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