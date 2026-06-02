Florin Chilian, declarații rare despre scandalul cu Ana Maria Georgescu, la aproape 20 de ani de la acuzațiile de agresiune: „Acum pot vorbi”

După aproape 20 de ani de tăcere, Florin Chilian respinge acuzațiile de agresiune pe care i le-a adus fosta logodnică, Ana Maria Georgescu. Artistul oferă detalii controversate și face apel la cei care cunosc adevărul să vorbească.

Florin Chilian a rupt tăcerea despre episodul controversat cu Ana Maria Georgescu, la aproape 20 de ani de la momentul în care artista l-a acuzat de agresiune. Printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale, cântărețul a respins acuzațiile și a explicat motivele pentru care a ales să nu vorbească până acum despre acest subiect.

După aproape două decenii de la scandalul care a zguduit lumea mondenă, Florin Chilian a decis să-și spună povestea. Într-o postare amplă, artistul a afirmat că nu este vinovat de agresiune și că nu mai dorește ca acest episod din trecut să fie readus în discuție. „Măi dragă lume, vă liniștiți și voi cu povestea asta? (…) Nu prea văd pe unde veți putea scoate cămașa dacă chiar mă apuc să vă chem în judecată și să aduceți dovezi că am bătut vreo fată, femeie etc…”.

Chilian a subliniat că, dacă acuzațiile ar fi fost reale, ele ar fi avut consecințe juridice grave. În plus, artistul susține că decizia de a rămâne tăcut la vremea respectivă a fost luată cu gândul de a o proteja pe Ana Maria Georgescu.

„Am ales să tac pentru a o proteja”

Pe atunci, Florin Chilian era într-o relație cu Ana Maria Georgescu, câștigătoarea Festivalului de la Mamaia din 2003. Scandalul izbucnit în jurul acuzațiilor de agresiune a fost intens mediatizat, dar artistul spune că a preferat să nu se apere public, de teama că orice reacție ar putea agrava situația. „Am ales să tac în acel scandal pentru că nu doream să fiu motivul unei alte tentative de sinucidere, așa cum avusese înainte să mă întâlnească, din cauza familiei!”, a scris Chilian. „Cum pui în balanță viața unui om față de «imaginea» altui om?!.”

În aceeași postare, cântărețul a făcut dezvăluiri despre sprijinul oferit fostei sale partenere. „Nu că n-am bătut-o pe Ana Maria Georgescu, câștigătoarea premiului Mamaia, ci că i-am salvat viața de două ori! O dată la propriu, într-un spital, iar a doua oară atunci când am ales să tac în acel scandal pentru că nu doream să fiu motivul unei alte tentative de sinucidere.”

Chilian a adăugat că situația dificilă pe care Ana Maria Georgescu o traversa la acel moment ar fi fost influențată de problemele din familia acesteia.

Argumentele și documentele invocate de artist

Ca să-și sprijine punctul de vedere, Florin Chilian a făcut referire la anumite documente și mărturii care, susține el, ar demonstra că nu a fost vinovat. Potrivit Libertatea, artistul a citat o declarație a asistentului-șef de pe ambulanța care a intervenit în noaptea respectivă: „Cântăreața nu părea supărată pe Chilian”. De asemenea, a menționat concluziile SMURD Cluj, care ar indica faptul că „nu existau semne sau urme de lovituri la Ana Maria”.

El a mai subliniat că, în acea perioadă, Ana Maria Georgescu nu ar fi făcut o plângere oficială de agresiune împotriva sa. Florin Chilian a transmis că mai multe persoane care au asistat la evenimentele de atunci cunosc adevărul, dar au ales să păstreze tăcerea la cererea lui. „Au trecut de atunci aproape 20 de ani. Este suficient! Gata! Acum pot vorbi”, a declarat el.

Artistul a mai dezvăluit că a respectat o promisiune făcută tatălui Anei Maria Georgescu, motiv pentru care a evitat să aducă subiectul în atenția publică până acum.

O poveste care continuă să intrige

Relația dintre Florin Chilian și Ana Maria Georgescu, care s-a încheiat în 2006, a rămas un subiect de interes public. Deși acuzațiile formulate atunci de Ana Maria au generat o adevărată furtună mediatică, Chilian susține că adevărul ar fi fost distorsionat.

Până în acest moment, Ana Maria Georgescu nu a oferit nicio replică publică la declarațiile recente ale fostului său partener. Rămâne de văzut dacă aceasta va alege să răspundă, în contextul în care subiectul a reapărut în atenția opiniei publice după 20 de ani.

