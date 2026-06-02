Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Alina Sorescu a oferit o nouă replică publică în urma declarațiilor recente făcute de fostul său soț, Alexandru Ciucu, cu privire la viața sa personală. Reacția artistei vine după ce creatorul de modă a mărturisit în spațiul public că resimte o anumită reținere în a începe o nouă relație amoroasă din cauza experiențelor din trecut.

Cântăreața a taxat însă această poziție, interpretând discursul fostului partener ca pe o strategie de imagine menită să atragă atenția opiniei publice, și nu ca pe o reflectare a realității dintre ei.

O dispută de imagine care continuă în spațiul public

Deși au trecut aproximativ patru ani de la separarea lor, schimburile de replici dintre cei doi foști soți continuă să apară periodic în mass-media. Alina Sorescu consideră că afirmațiile lui Alexandru Ciucu fac parte dintr-un tipar de comportament previzibil, pe care îl cataloghează drept o încercare de a influența percepția generală prin asumarea unui rol de victim.

„Sunt lucruri pe care le-am spus de fiecare dată și pe care, iată, le repet în anumite situații. Ce declară el e strict problema lui. Dacă vorbim din punctul meu de vedere, spun același lucru pe care îl spun în ultima vreme.

Citeşte şi: Alina Sorescu, despre viața după divorț. Ce a învățat din fosta căsnicie și ce spune despre o nouă relație

Citeşte şi: Alexandru Ciucu, apariție alături de fiicele sale cu Alinei Sorescu: „Vă iubesc cât universul și voi fi mereu lângă voi”

Citeşte şi: Alexandru Ciucu spune că nu mai crede în căsătorie, după divorțul de Alina Sorescu: „Nu mai simt. Dacă mai am parte de un divorț tot ca ăsta…”

E vorba de o manipulare ascunsă, e o încercare de victimizare, de o încercare de atragere a atenției, care văd că persistă. Nimic mai mult, toate lucrurile sunt ciclice și mereu e aceeași situație. Sunt lucruri la care mă aștept, sunt lucruri care se întâmplă la indigo”, a declarat Alina Sorescu pentru Spynews.ro.

Perspectiva artistei asupra perioadei post-divorț

Dincolo de neînțelegerile legate de aparițiile mediatice, interpreta a vorbit și despre dificultățile de ordin psihologic cu care se confruntă de la momentul despărțirii. Aceasta susține că, deși legătura lor s-a încheiat oficial, resimte în continuare o formă de presiune subtilă, care face ca gestionarea situației din punct de vedere emoțional să fie una extrem de complicată.

Cu toate acestea, artista a subliniat că dorește să își canalizeze întreaga energie către proiectele profesionale și creșterea celor două fetițe ale cuplului, refuzând să prelungească la nesfârșit acest subiect în presă.

„Am două fetițe pentru care lupt, am o activitate frumoasă și asta e viața, sunt provocări care vin și pe care trebuie să ni le asumăm și cu care trebuie să trăim, dar e foarte greu.

Am mai spus-o de multe ori. În astfel de situații de abuz emoțional, partea cea mai grea pentru persoana abuzată începe abia după ce reușește să iasă din această relație, dar nici nu o să vorbesc la nesfârșit despre acest subiect, pentru că nu fac decât să-i hrănesc nevoia de atenție, ceea ce el își dorește.

Sunt lucruri, în continuare, care persistă, o manipulare foarte subtilă, foarte ascunsă și extrem de periculoasă emoțional”, a concluzionat cântăreața.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News