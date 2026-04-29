Alexandru Ciucu îi răspunde Alinei Sorescu, după ce artista a lansat un nou atac la adresa fostului soț: „Nu înțeleg”. Ce pensie alimentară le plătește fiicelor sale

Alina Sorescu și Alexandru Ciucu își continuă disputa publică după divorțul din ianuarie 2025. Artista vorbește despre suferința fetelor lor, iar Ciucu răspunde subliniind eforturile sale ca tată, fiind nemulțumit de programul de vizită. Mai mult, acesta a dezvăluit și ce pensie alimentară le plătește fiicelor sale, Carolina și Raisa.

Alexandru Ciucu, răspuns la atacul Alinei Sorescu

Alina Sorescu a vorbit despre durerea pe care o simte, atât ea, cât și fiicele sale, în urma separării de Alexandru Ciucu. De curând a fost ziua de naștere a mezinei familiei, Raisa, care a împlinit 10 ani, dar la petrecerea căreia tatăl ei nu a fost prezent.

„Nu e cazul să facem petreceri împreună, am suferit prea mult eu și fetele, ca să jucăm în continuare într-o piesă de teatru fără sfârșit”, a declarat cântăreața.

Criticând abordarea fostului soț, Alina Sorescu subliniat că acesta „a făcut un obicei din a se folosi de prilejuri de zile de naștere și de sărbători, când pozează de fiecare dată cu un buchet de flori în brațe în omul care nu a fost vreodată, doar pentru a primi atenție”.

Artista consideră că atenția ar trebui să fie îndreptată către copii, nu către demonstrații publice.

„Are libertatea pe care și-a dorit-o, îmi doresc să mă lase în pace. Respectăm hotărârea instanței privind programul fetelor și atât”, a concluzionat Alina Sorescu.

Creatorul de modă este nemulțumit de programul de vizită

De partea cealaltă, Alexandru Ciucu a ales să răspundă cu calm acuzațiilor aduse de fosta sa soție.

„Nu înțeleg acest nou atac. Nu am vorbit urât despre nimeni, nu am zis nimic nimănui. Încerc să mă bucur de viață, de copii, de părinți și de pace. Sunt însă un om educat, iar copiii noștri trebuie să aibă și un exemplu despre cum poți răspunde cu demnitate și cu bun-simț unor declarații defăimătoare”, a spus designerul.

Alexandru Ciucu a subliniat că dragostea pentru fiicele sale, Raisa și Carolina, este necondiționată.

„Îmi iubesc copiii până la Dumnezeu și nu i-aș despărți niciodată de mama lor, așa cum susține ea. Dar nici de tatăl lor nu le poate despărți nimeni”, a spus el pentru Click.

Ce pensie alimentară le plătește Alexandru Ciucu fiicelor sale

Un punct sensibil în relația dintre cei doi este programul de vizită, pe care Alexandru Ciucu îl consideră inegal.

„Avem un program de vizită inegal. Atât de inegal, încât fetele stau cu mine, adunat, aproximativ o lună, din primele șase luni ale acestui an. În celelalte 5 luni, stau cu mama lor. Iar distanțarea asta se simte”, a explicat el.

În ceea ce privește sprijinul financiar oferit copiilor, Alexandru Ciucu a dezvăluit că plătește o pensie alimentară de 7.500 de lei lunar, încă din februarie 2022.

„Mă ocup cu drag de creșterea fetelor, atunci când sunt la mine. Le răsfăț cât pot, dar în limitele bunului-simț. Când sunt la mine, mă dedic exclusiv lor și activităților pe care le avem de făcut împreună”, a adăugat designerul.

Pe de altă parte, Alexandru Ciucu susține că fiicele sale sunt îndemnate să nu zâmbească atunci când fac poze împreună pentru a părea că sunt nefericite în prezența părintelui lor.

„Sunt sfătuite, însă, să nu zâmbească în poze, ca lumea să nu vadă că ele sunt fericite și când sunt la mine”.

