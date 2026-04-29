Emilia Ghinescu, dezvăluiri neașteptate despre relația cu iubitul: „Are niște calități! Este primul bărbat din viața mea cu care…” Cum a cucerit-o Viorel

Emilia Ghinescu traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa, radiind de fericire alături de noul partener. După o perioadă de schimbări majore în plan personal, artista și-a găsit liniștea în brațele lui Viorel, un bărbat care, deși este cu 20 de ani mai tânăr decât ea, a reușit să îi demonstreze că maturitatea emoțională nu are nicio legătură cu data din buletin.

Relația lor, care durează de aproape zece luni, a devenit rapid un subiect de interes, mai ales prin prisma sincerității cu care vedeta a ales să vorbească despre „picanteriile” din cuplu.

Cum s-au cunoscut

Deși vin din lumi diferite, cei doi au reușit să construiască o conexiune bazată pe comunicare și o pasiune intensă. Artista recunoaște că nu s-a îndrăgostit la prima vedere, însă calitățile bărbatului au convins-o că merită să îi acorde o șansă unei povești de dragoste care, pentru mulți, ar putea părea atipică.

Povestea lor de dragoste nu a început sub luminile reflectoarelor, ci într-un context profesional pentru artistă. Emilia Ghinescu l-a cunoscut pe cel care avea să îi devină partener în timp ce își exercita meseria, la un eveniment privat unde fusese angajată să întrețină atmosfera.

Viorel nu căuta celebritatea și nici nu era familiarizat cu universul muzicii populare din perspectiva culiselor, însă destinul i-a adus împreună într-un moment în care amândoi erau deschiși către o nouă experiență.

„Noi ne-am întâlnit la nunta surorii lui, am cântat acolo, nu m-a cucerit imediat, pentru că a fost nevoie de o perioadă mai lungă, iar eu nu sunt genul de om care să mă îndrăgostesc la prima vedere. Iar dacă el a reușit să facă asta, înseamnă că are niște calități”, a declarat Emilia Ghinescu, pentru cancan.ro, subliniind faptul că procesul de curtare a fost unul care a necesitat timp și efort din partea partenerului său.

Gelozia ca ingredient „constructiv” în cuplu

Unul dintre cele mai surprinzătoare aspecte ale relației lor este intensitatea sentimentelor, care vine la pachet cu o doză considerabilă de gelozie. Departe de a vedea acest lucru ca pe un defect, Emilia Ghinescu consideră că posesivitatea este o dovadă de iubire și un element care ține flacăra aprinsă, atâta timp cât nu devine o barieră toxică în calea fericirii lor. Interesant este faptul că ambii parteneri împart același semn zodiacal, ceea ce pare să le dicteze temperamentul vulcanic.

„Bineînțeles, el este scorpion, ca și mine, suntem amândoi foarte geloși. Suntem și foarte posesivi, nu există, ne iubim și e absolut normal să existe și gelozie, nu într-o cantitate toxică, dar există și din partea mea și din partea lui. Amândoi suntem două firi foarte posesive, dar știm să gestionăm acest lucru, iar gelozia este cumva constructivă la noi”, a mărturisit artista, explicând că această dinamică funcționează perfect pentru ei.

Secretul comunicării și maturitatea dincolo de vârstă

Deși diferența de vârstă de două decenii ar putea ridica semne de întrebare pentru gura lumii, Emilia Ghinescu susține că Viorel este primul bărbat din viața ei care a reușit să spargă barierele comunicării defectuoase. Artista a pus punctul pe i în ceea ce privește maturitatea, explicând că a găsit la un partener mai tânăr ceea ce mulți bărbați de vârsta ei nu i-au putut oferi: capacitatea de a înfrunta problemele direct, fără a fugi de ele.

„O să-ți spun ceva ce nu am mai spus, el este primul bărbat din viața mea cu care reușesc să port discuții de fiecare dată când există vreo problemă. Noi discutăm atunci când apare câte o problemă și găsim rezolvare la ea atunci, în momentul ăla, nu lăsăm să treacă timpul peste supărări.

Maturitatea emoțională nu are nicio legătură cu vârsta, pentru că eu am întâlnit bărbați de vârsta mea care nu au niciun fel de maturitate emoțională sau intelectuală”, a încheiat vedeta, arătându-se extrem de mândră de modul în care partenerul ei s-a adaptat la viața alături de o femeie celebră și puternică.

Foto – Facebook / Instagram

