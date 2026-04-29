Ce spune Ella Vișan despre posibilitatea de a avea copii cu Răzvan Kovacs: „E un părinte extraordinar”

Ella Vișan și Răzvan Kovacs au participat la primul podcast împreună în calitate de iubiți. Fosta concurentă Insula Iubirii a fost întrebată dacă îl vede sau nu pe Răzvan Kovacs tatăl viitorilor săi copii. Răspunsul blondinei a fost unul clar și fără echivoc.

Ella Vișan se vede mama copiiilor lui Răzvan Kovacs

După despărțirea dintre Răzvan Kovacs și Ema Oprișan, bărbatul nu a stat pe gânduri și și-a făcut o nouă iubită. Este vorba despre o altă concurentă Insula Iubirii: controversata Ella Vișan.

Cei doi s-au afișat împreună pe rețelele sociale și recent au apărut la un podcast împreună, unde au vorbit despre planuri de viitor. Ella a fost întrebată dacă îl vede pe Răzvan tatăl copiilor săi, iar răspunsul ei a fost unul surprinzător.

Răzvan Kovacs are doi copii alături de Ema Oprișan, dintre care unul biologic. El este acuzat de fosta soție că nu se interesează de cei doi copii, după ce a plecat de acasă.

Ella a mărturisit anterior că sunt șanse foarte mici ca ea să devină mamă, însă recent, medicii i-au spus că există soluții, dacă își dorește acest lucru.

Întrebată dacă ar face copii cu Răzvan, Ella a spus că partenerul ei este un părinte extraordinar și că ar putea să fie tatăl copiilor ei.

„Dacă ar fi să fie, da! Eu nu cataloghez omul după relația cu fosrul partener, ci după relația pe care o are cu copiii și părinții. Am văzut relația lui cu bunica și, pentru mine, a spus foarte mult. Mai ales, că știam că și-a asumat o responsabilitate pentru un copil care, biologic, nu e al lui, dar e al lui, parental. Poate nu este omul perfect. Nici eu nu sunt perfectă. Cu siguranță, este un părinte extraordinar”, a declarat Ella Vișan, în cadrul unui podcast.

„Îmi asum relație”

Ella Vișan a fost mereu „asumată”, atât pe Insula Iubirii, cât și ulterior, în viața personală. Deși a căzut în ispită, blondina a spus că „își asumă”.

Și în relația cu Răzvan Kovacs, ea a vorbit despre o eventuală despărțire și a spus că își asumă relația, cuvinte pe care le-a spus și față de ispita Teo de la Insulă.

„Dacă va fi să se întâmple (n.r. despărțirea), îmi asum relația. A fost frumos, a fost intens și atât a fost. Eu nu trăiesc pentru oamenii de pe Instagram. Am fost acuzată că îmi fac reclamă. Eu nu am nevoie de reclamă. Nu trăiesc pentru online!”, a mai spus Ella Vișan.

