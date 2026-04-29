Ce spune Ella Vișan despre posibilitatea de a avea copii cu Răzvan Kovacs: „E un părinte extraordinar”

Ella Vișan și Răzvan Kovacs au participat la primul podcast împreună în calitate de iubiți. Fosta concurentă Insula Iubirii a fost întrebată dacă îl vede sau nu pe Răzvan Kovacs tatăl viitorilor săi copii. Răspunsul blondinei a fost unul clar și fără echivoc.
Ella Vișan se vede mama copiiilor lui Răzvan Kovacs
După despărțirea dintre Răzvan Kovacs și Ema Oprișan, bărbatul nu a stat pe gânduri și și-a făcut o nouă iubită. Este vorba despre o altă concurentă Insula Iubirii: controversata Ella Vișan.
Cei doi s-au afișat împreună pe rețelele sociale și recent au apărut la un podcast împreună, unde au vorbit despre planuri de viitor. Ella a fost întrebată dacă îl vede pe Răzvan tatăl copiilor săi, iar răspunsul ei a fost unul surprinzător.
„Dacă ar fi să fie, da! Eu nu cataloghez omul după relația cu fosrul partener, ci după relația pe care o are cu copiii și părinții. Am văzut relația lui cu bunica și, pentru mine, a spus foarte mult. Mai ales, că știam că și-a asumat o responsabilitate pentru un copil care, biologic, nu e al lui, dar e al lui, parental. Poate nu este omul perfect. Nici eu nu sunt perfectă. Cu siguranță, este un părinte extraordinar”, a declarat Ella Vișan, în cadrul unui podcast.
„Îmi asum relație”
Ella Vișan a fost mereu „asumată”, atât pe Insula Iubirii, cât și ulterior, în viața personală. Deși a căzut în ispită, blondina a spus că „își asumă”.
Și în relația cu Răzvan Kovacs, ea a vorbit despre o eventuală despărțire și a spus că își asumă relația, cuvinte pe care le-a spus și față de ispita Teo de la Insulă.
„Dacă va fi să se întâmple (n.r. despărțirea), îmi asum relația. A fost frumos, a fost intens și atât a fost. Eu nu trăiesc pentru oamenii de pe Instagram. Am fost acuzată că îmi fac reclamă. Eu nu am nevoie de reclamă. Nu trăiesc pentru online!”, a mai spus Ella Vișan.