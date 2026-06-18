Andrei Rotaru, de la Insula Iubirii, dat afară din casă de soție, după 12 ani de relație: „Am fost aruncat”

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Andrei Rotaru și Cristina Petre se numără printre cele mai controversate cupluri de la Insula Iubirii. Cei doi au participat împreună în calitate de soț și soție, însă Andrei a înșelat-o pe Insulă. Cu toate acestea, Cristina l-a iertat și și-au continuat relația în afara emisiunii. Recent, tânăra a decis să se despartă de partenerul ei și chiar l-a aruncat în stradă. Iată ce spune Andrei.

Andrei Rotaru, dat afară din casă de către Cristina

Andrei Rotaru a vorbit despre despărțirea de Cristina Petre. El mărturisește că s-a trezit peste noapte cu hainele aruncate în stradă și blocat pe toate rețelele de socializare.

Fostul concurent de la Insula Iubirii spune că nu înțelege ce s-a întâmplat în relația lui. El și Cristina au fost împreună 12 ani, dintre care 5 au fost căsătoriți.

Deși au divorțat după ce au venit de la Insula Iubirii, cei doi au decis să își mai dea o șansă și să reia relația, însă fără să se mai căsătorească.

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Andrei spune că despărțirea de Cristina l-a luat complet pe nepregătite, mai ales că nu a existat nicio discuție sau ceartă între ei. La mai bine de două luni de la gestul Cristinei, Andrei vorbește despre ce s-a întâmplat.

„Încerc să-mi repar viața sau ce-au mai rămas din ea. Adică nimic. Ăsta este adevărul. Eu nu mă așteptam să se întâmple ceea ce s-a întâmplat. Nu am fost anunțat. Totul a fost făcut pe la spate. Pur și simplu am fost abandonat, aruncat, lăsat. Abandonat, ca să spun așa (…) Nu știu. Pe mine m-a blocat pe toate conturile, ca să nu cumva să… Să văd ce face sau să vadă ce fac eu. Nu știu, să o întrebați pe ea.

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Sunt obligat să-mi repar viața, fiindcă nu m-am așteptat să fiu aruncat cu hainele în stradă, să fiu blocat pe toate platformele și pe numărul de telefon de iubita sau fosta soție, ce era. Nu aveam niciun gând să ne despărțim”, a explicat Andrei Rotaru pentru Cancan.ro.

„M-a tratat ca pe un sclav”

Andrei Rotaru a vorbit despre faptul că iubita lui l-a tratat ca pe un sclav. Bărbatul spune că 12 ani de zile a trăit într-o minciună.

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„Ea nu mi-a dat niciun semn, dar noi am fost în Bali. Și acolo, în ultimele trei săptămâni, eu nu prea i-am dat atenție. Fiindcă aveam și eu nevoie să mă regăsesc după doi ani de zile în care am primit numai reproșuri și după ce mi-am smus tot părul din cap.

Pur și simplu nu am băgat-o în seamă. Că doar era lângă mine, nu era în altă parte. Nu e ca și cum plecam noaptea și nu mai vedeam.

Ea voia doar să fie ea pe primul plan și atât. Andrei să fie fotograf, Andrei să fie videograf și așa mai departe. Andrei era doar pe post de sclav. Andrei era sclavul și atât. 12 ani de zile. Ce a oferit ea în relație, în afară de faptul că a fost? A fost și atât”, a explicat Andrei.

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