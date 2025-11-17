  MENIU  
Radu Vâlcan, primele detalii despre noul sezon Insula Iubirii: „Din fericire, am parte și de prezența Adelei" / Exclusiv

Radu Vâlcan, primele detalii despre noul sezon Insula Iubirii: „Din fericire, am parte și de prezența Adelei” / Exclusiv

Unica.ro
.

Radu Vâlcan va petrece sărbătorile în sânul familiei, după care își va lua „zborul” către Insula Iubirii, alături de concurenții noului sezon Insula iubirii, sezonul cu numărul 10.

Prezentatorul TV a avut timp să-și încarce bateriile, să-și tragă sufletul după sezonul fenomen Insula Iubirii, iar acum e gata de un nou început. El va petrece o vacanță alături de familie, se va bucura de sărbătorile de final de an, după care își pregătește bagajele și pleacă în Thailanda, la filmările sezonului 10 Insula iubirii.

Radu Vâlcan, despre filmările la Insula Iubirii: „De fiecare dată când mă întorc, am nevoie de o perioadă doar eu cu Adela, cu familia”

Momentan încă se fac înscrieri, iar Radu Vâlcan nu știe exact care sunt concurenții cu care va pleca. Ceea ce știe sigur este că soția lui, Adela Popescu, îl va însoți în această călătorie, după cum ne-a declarat recent prezentatorul Antena 1, la Premiile Tv Mania 2025.

Radu, cum e viața ta fără Insula Iubirii? Ce ai făcut după ce s-a încheiat sezonul și până în prezent?

Viața mea fără insulă… ? Urmează insula (zâmbește – n.r.). Sunt înscrieri multe. Viața mea, a noastră, este extrem de plină, pentru că… trei copii mici, școli, grădiniță. Suntem și noi fericiți că ne-am terminat casa de la țară și facem drumuri București-Șușani, și așa mai departe.

Ce mai facem? Evenimente, fel și fel de activități, încercăm să ne împărțim cum putem mai bine, dar evident prioritățile noastre sunt cei trei copii. Avem o viață plină. Suntem liniștiți, dar preocupați în permanență.

Cât timp ți-a luat să-ți revii după Insula Iubirii?

Eu filmez acolo în jur de o lună și jumătate, ceva de genul ăsta, dar filmările nu se termină acolo.

Bine, când mă întorc de la Insula Iubirii, într-adevăr recunosc că-mi trebuie un timp, cel puțin mental, să mă recuperez pentru că încă sunt acolo, sunt prezent, în ghilimele, în ceea ce înseamnă Insula Iubirii, motiv pentru care de fiecare dată când mă întorc, am nevoie de o perioadă doar eu cu Adela, cu familia, așa atât.

„Este o producție extrem de grea și cu o încărcătură puternică, aparte”, spune Radu Vâlcan, despre show-ul fenomen Insula Iubirii

Evit absolut orice fel de interacțiune. Este un reality, este o producție extrem de grea și cu o încărcătură puternică, aparte. Și simt nevoia să mă recuperez și nu pot face asta decât în prezența lor.

Emisiunea se termină, pentru mine, în momentul în care se termină difuzarea pe post, pentru că job-ul meu continuă.

Vocile, voice-over-ul care se aude acolo, la fiecare episod, este pus în zilele precedente. În momentul în care se difuzează ultimul episod atunci îmi termin și eu treaba. Îmi pare rău că îmi termin treaba, dar… așteptări pentru următorul sezon, cum este și în cazul de față.

Radu Vâlcan și Adela Popescu, vacanță de vară petrecută cu copiii la casa nouă din Șușani: „Două luni și jumătate, aproape trei luni, în natură, cu găini. Cum era copilăria odată”

Ce faceți de sărbători? Veți sta acasă la Șușani unde ați petrecut mai toată vara?

Probabil că vom pleca undeva doar noi cu copiii. Preferăm să stăm singuri în familie. Apoi ne întoarcem. O să mai petrecem ceva zile cu familia și mă pregătesc pentru următorul sezon – 10.

Da, toată vara am fost acolo, la Șușani, a fost absolut senzațional. Este cea mai frumoasă perioadă pe care o poate petrece cel puțin un copil. Adică peste tot unde au fost copiii, acolo s-au simțit cel mai bine. Două luni și jumătate, aproape trei luni, în natură, în coteț, cu găini. Cum era copilăria odată. Mulțumesc Lui Dumnezeu pentru că avem șansa asta să le oferim copiilor o copilărie adevărată, în adevăratul sens al cuvântului.

Crăciunul o să-l facem probabil puțin mai devreme, pentru că noi așa obișnuim de foarte mulți ani, să-l facem puțin mai devreme cu toată familia, pentru că această sărbătoare, Crăciunul, ne prinde undeva departe.

Și anul ăsta se va întâmpla la fel.

Ce le spune Radu Vâlcan copiilor când pleacă de acasă la filmările Insula Iubirii

Ce le spui și ce-ți spun copiii când pleci de acasă la filmări la Insula Iubirii, și lipsești atât de mult?

În Asia este un site care cuprinde 4‑5 țări, ceva de genul ăsta, Thailanda, China, Hong Kong, cred că și Filipine, unde comanzi lucruri. Și le comand fel și fel de lucruri și sunt nerăbdători să le aduc cadouri.

De fapt să le aducem pentru că, din fericire, am parte și de prezența Adelei. Ea obișnuiește, de un timp, să vină la mine acolo să mă susțină, cel puțin moral, în ultima perioadă.

Copiii rămân cu bunicii, să le dea Dumnezeu sănătate.

Ce spun copiii că lipsiți amândoi atât de acasă?

Se bucură. Pentru că sunt răsfățați, cu bunicii. Dar au și ei parte de o vacanță înainte. Avem parte împreună de o vacanță înainte. Și atunci vor fi puțin mai liniștiți.

Ce speri de la următorul sezon Insula iubirii? Cum crezi că va fi?

De 10. Toate au fost de 10. În ultimele sezoane… steagul e foarte sus și atunci cumva trebuie să îndeplinim așteptările celor care se uită, tuturor oamenilor, că de fapt, așa am înțeles, că se uită toată lumea la Insula Iubirii.

Sunt absolut convins că și acest sezon va fi la fel, dar asta se întâmplă doar datorită oamenilor pe care eu cunosc foarte bine, celor din producție, colegii mei, tot timpul spun despre ei, oameni care nu se văd, dar sunt excepționali, sunt absolut excepționali.

