Gestul făcut de Adela Popescu în ziua în care a împlinit 10 ani de căsnicie cu Radu Vâlcan
.
Adela Popescu și Radu Vâlcan au împlinit astăzi 10 ani de la cununia civilă, fiind o zi foarte importantă pentru ei. De ani de zile, cei doi formează unul dintre cele mai îndrăgite și solide cupluri din showbizul românesc și pare că se iubesc din ce în ce mai mult pe măsură ce timpul trece.
Cum și-au început ziua Adela Popescu și Radu Vâlcan de aniversarea lor
Adela Popescu și Radu Vâlcan au împlinit 10 ani de la cununia civilă. Cei doi au împreună trei băieți și căsnicia lor pare mai puternică pe zi ce trece. Cei doi au împlinit astăzi un deceniu de la cununia civilă, însă nu au dorit să sărbătorească într-un stil fastuos, ci într-unul autentic, așa cum le este stilul.
„Am făcut o greșeală mare, nu o mai fac. Nu prea am dormit, pe la 5:00 am nu știu ce copil s-a trezit, în fine… am zis: nu-i nicio problemă, că oricum se trezește Radu, ia copiii, se duc jos la bunici și dorm și eu liniștită. Nu am putut să dorm. Am zis hai să ies la o cafea, Radu se pregătea să meargă la mișcare și am zis: mai bine să fac mișcare decât să nu fac.
Am făcut, doar că traseul ăsta pe care mergem noi este foarte complicat. Are peste 7 km, iar spre final urci o coastă, un deal foarte abrupt. Aoleu. (…)
Problema este că acum vezi lipsa de empatie a partenerului. În loc să stea cu băbuța, să mai vorbim și noi, să mai povestim, el își vede de treabă. Nu-i frumos.”, a spus Adela Popescu.
Radu Vâlcan este și el la fel de disciplinat. Când stăteau în oraș, prezentatorul făcea mișcarea în fiecare zi și mănâncă o singură masă pe zi, a dezvăluit soția lui.
„Se ține țiplă, dar are mare grijă, la el nu există, în fiecare zi a vieții lui, se trezește dimineața și face cel puțin o tură de Herăstrău sau două, depinde de ce energie are, mănâncă doar o masă pe zi, dar și aceea cu atenția. El nu e foarte pofticios, eu cred genul acesta de viață nu poate fi îmbrățișat de oamenii pofticioși ca mine.” , a spus Adela Popescu despre soțul său, în cadrul unei emisiuni tv.