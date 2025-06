Adela Popescu, dezvăluiri despre al patrulea copil: „Am crezut că lui Radu o să îi explodeze o venă”

Adela Popescu a făcut dezvăluiri haioase despre cel de-al patrulea copil. Fosta prezentatoare de la „Vorbește lumea” și soțul ei, prezentatorul „Insula iubirii”, Radu Vâlcan, au trei copii, trei băieți, Alexandru, Andrei și Adrian.

Ce spune Adela Popescu despre al patrulea copil

Adela Popescu (38 de ani) este întrebată adesea despre cel de-al patrulea copil, mai ales după ce prietena ei, actrița Laura Cosoi (43 de ani), a devenit mamă pentru a patra oară anul trecut. Recent, Adela a vorbit cu umor despre extinderea familiei sale.

„Îmi vine să râd, pentru că tocmai ce ne-am întors de la țară și am stat cu copiii în mașină mai multe ore și a fost ceva… am crezut că lui Radu o să îi explodeze o venă, că o să fie ceva oribil, dar nu, nu i-a explodat nicio venă și am ajuns cu bine. Am și filmat, poate că o să postez odată un astfel de filmuleț și cred că o să mă apreciați mai mult”, a spus Adela Popescu, pentru WOWbiz.

„Copiii își mai doresc încă un copil”

Adela și Radu au decis că nu-și mai doresc încă un copil, însă băieților lor le-ar mai plăcea un partener de joacă, a dezvăluit actrița.

„E totul bine la noi, nu am niciun regret, nu cred că aș fi putut să fac ceva mai bine. Plus că a trecut un an fără să mai fac un copil, este o realizare. Nu mărim familia, este în regulă, suntem bine. Nu mai avem loc în mașină. Mașină mai mare decât avem nu există decât un autocar. Suntem bine așa. Copiii își mai doresc încă un copil, dar nu este după ei. Să se mulțumească acolo între ei, e foarte bine”, a mai spus Adela Popescu, pentru sursa citată.

Adela Popescu, despre viața cu trei copii: „Chiar dacă te provoacă și te consumă, e frumos”

La Gala Gopo 2025, unde a fost prezentă pentru a înmâna Premiul Publicului, Adela Popescu a spus, în exclusivitate pentru Unica.ro, cum este viața cu trei copii.

„Viața cu trei copii nu este deloc simplă. Și doar să poți să-i iei de la școală îți trebuie o infrastructură serioasă. Ei au vârste diferite și, deși pare diferența mică, de fapt se resimte ca fiind foarte mare. Sunt momente când se joacă toți trei și sunt cea mai fericită de pe pământ. Mi-am dat seama că momentele alea reprezintă cea mai frumoasă armonie pe care mi-o pot dori. Și de-asta nu încercăm să-i mai pasăm. (…) Acum vrem să petrecem timp cu ei. Am fost tristă când s-a terminat vacanța, spre exemplu. Chiar dacă te provoacă și te consumă, e frumos. Adică momentele alea bune sunt foarte bune”, a spus Adela Popescu, pentru Unica.ro.

