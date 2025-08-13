Adela Popescu și Radu Vâlcan s-au mutat la Șușani: „Sunt fascinată”. Cum arată viața lor la sat

Adela Popescu și Radu Vâlcan s-au mutat pe perioada verii la casa de la Șușani, spre bucuria celor trei băieți ai lor. Vedeta a ales deja mobila pentru bucătărie și este mai mult decât încântată. Totuși, mai sunt o mulțime de lucruri de pus la punct până când camerele vor fi amenajate complet.

Adela Popescu, încântată de mobila de bucătărie de la Șușani

Adela s-a arătat încântată de felul în care a fost executată mobilă. Până când bucătăria să prindă contur mai sunt câteva lucruri de făcut, inclusiv montarea electrocasnicelor, blatul de bucătărie sau luminile. Cu toate acestea, vedeta este extrem de fericită.

„Nici nu știți ce înseamnă asta pentru noi, dar așa mult am visat casa «îmbrăcată», încât acum nu ne vine să credem. O să vă dau toate detaliile posibile, însă acum pot să vă spun doar că sunt fascinată de felul în care au executat mobila. Impecabil. Mai sunt lucruri de făcut, să vină blatul de bucătărie, să se monteze electrocasnicele, luminile etc., dar deja e altceva”, a scris Adela Popescu.

Adela Popescu și Radu Vâlcan au luat decizia de a se muta temporar în satul natal al actriței, Șușani, județul Vâlcea. Aici vor petrece două luni în casa recent construită, spre bucuria copiilor care vor putea zburda liberi.

Cum e viața la sat: „În general se romanțează statul la țară”

Adela Popescu a vorbit despre viața la sat și provocările pe care le întâmpină, spunând că lucrurile nu sunt atât de roz pe cât par.

Mai mult, există o mulțime de lucruri pe care se cheltuie bani, mai ales când vine vorba despre confortul copiilor.

„Să nu credeți că dacă stați la țară sau cei care locuiesc la țară nu cheltuiesc bani pentru că iau totul din grădină! Sunt foarte multe lucruri de care ai nevoie într-o casă, care nu se cresc în grădină. Ce voiam să zic, de fapt, este că știu că, în general, se romanțează toată toată povestea cu statul la țară, să crească copiii în natură și să mănânci roșia din natură, să îți cultivi pământul…

Da, desigur, asta se întâmplă și noi mâncăm foarte mult din grădina părinților mei momentan, luăm brânză de la vecini, carne de la ai mei, absolut, dar sunt foarte multe alte lucruri pe care trebuie să le cumperi de la supermarket. Așadar, oamenii de la țară cheltuiesc foarte mulți bani și asta pot să vă spun eu pentru că mă pot numi deja țărancă. Suntem deja de o lună aici și mai avem o lună”, a mărturisit Adela Popescu.

Adela Popescu, mesaj pentru Radu Vâlcan

Adela Popescu a scris un mesaj destinat pentru soțul ei, Radu Vâlcan, despre cât de bine se potrivesc și cât de norocoasă este ca partenerul ei să îi împărtășească iubirea față de același stil de viață.

„Cum ar fi fost eu să vreau ploaie pe terasa casei de la țară, iar tu să vrei șezlonguri pe plaje gălăgioase. Eu să visez la cine cu ardei copți, brânză, vinete, roșii și pâine prăjită în sunet de greieri și cocoși, iar ție să-ți fie poftă de burgeri pe Calea Victoriei. Cred că nu era bine”, a scris Adela pe contul său de Instagram.

Radu Vâlcan iubește și el viața liniștită de la țară și este conștient de beneficiile unui astfel de trai, în special pentru copii.

„Viața la țară este superbă. Considerăm că asta înseamnă o viață sănătoasă, obiceiuri sănătoase. Au timp să stea și pe tablete și telefoane când vor crește, dar până atunci, atât timp cât putem să îi controlăm, suntem răspunzători total de evoluția lor.

Ei au fost duși acolo de mici. De când s-au născut au fost cu noi acolo, adică nu sunt surprinși. Le place mai mult acolo. Este un magazin în sat acolo unde, aia e plăcerea lor vinovată. Mergem cu ei ca să le luăm vafe, înghețată. Doar acolo am găsit-o și ei mor de plăcere”, a spus Radu Vâlcan.

