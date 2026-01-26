Cum reușește Radu Vâlcan să își mențină silueta la 48 de ani. Are o dietă neobișnuită: „Să încerci, este superb. Te simți excelent”

Radu Vâlcan are 48 de ani și se menține în formă cu un truc foarte simplu. Prezentatorul Insula Iubirii recunoaște că nu îi place să meargă la sală, așa că apelează la alte tipuri de mișcare pentru a își menține corpul activ. El și-a dezvăluit secretul și a spus că se simte excelent de când face asta.

Radu Vâlcan, secretul unei siluete de invidiat

Mulți cred că Radu Vâlcan petrece mult timp în sala de fitness. Cu toate acestea, el a dezvăluit că nu îi place să meargă la sală, ci preferă alte tipuri de activități fizice.

Prezentatorul nu este adeptul dietelor draconice și nici foarte restrictive, ci duce un stil de viață sănătos și face mișcare zilnică.

El preferă să meargă în parc să alerge în fiecare zi, iar când vine vorba despre mâncare, Radu spune că a renunțat aproape de tot la carne, iar în unele zile ține post negru și bea doar lichide.

Mai mult, el spune că se simte excelent în zilele în care nu mănâncă nimic, doar bea apă și ceaiuri.

„Am grijă foarte mare la alimentație cât pot de mult. Normal că există și zile de răsfăț, dar am grijă să fac în fiecare zi mișcare și asta mă încurajează foarte mult. Nu merg la sală, nu mai merg de foarte mulți ani. Nu îmi place, mă plictisesc. Îmi place să merg în parc, să alerg în parc”, a declarat el.

Radu Vâlcan recunoaște că are o singură masă pe zi și că se întâmpla să nu mănânce două-trei zile.

„În principiu, să știi că am o singură masă pe zi. Se întâmplă să nu mănânc două-trei zile. Să încerci, este superb. Te simți excelent, absolut superb. Beau doar ceaiuri, apă, mâncare lichidă.

Carne? Îți recunosc că mănânc grătar, nu pește, nu vorbesc de pește, de carne… de două-trei ori pe an. Ori că e Paștele, ori că este Crăciunul sau cineva ne cheamă la un grătar”, a declarat Radu Vâlcan, potrivit Cancan.

Cum se menține în formă soția lui

Adela Popescu a vorbit și ea despre cum se menține în formă. Actrița a recunoscut că apelează la un regim bazat pe alimente lichide, bogat în nutrienți, atunci când vrea să slăbească și nu e adepta dietelor restrictive.

În plus, a recunoscut că o ajută genetica și că nu pare că s-a îngrășat nici atunci când o face.

„Secretul e că semăn cu mama mea. Ea a fost întotdeauna foarte subțire, și când am fost grăsuță, tot păream mică. Mă îngraș în partea de jos, dar la față și umeri rămân mică, ceea ce face ca surplusul să nu se observe atât de mult”, a explicat Adela.

