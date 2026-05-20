Jennifer Garner, secretul unei siluete impecabile. Preparatul care nu lipsește de la micul dejun al actriței

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Jennifer Garner demonstrează că un stil de viață sănătos poate fi secretul unei siluete de invidiat, chiar și la 45 de ani. Actrița a dezvăluit că ritualul său zilnic include un smoothie nutritiv, pe care îl consumă fără excepție la micul dejun.

Jennifer Garner, secretul unei siluete impecabile

Pentru a ajunge la forma fizică dorită, Jennifer Garner a apelat la nutriționista Kelly LeVeque, care i-a recomandat o rețetă de smoothie ce s-a transformat rapid în favorita actriței. Această băutură a devenit esențială în rutina sa de wellness încă din timpul pregătirilor intense pentru rolul din filmul de acțiune „Peppermint”.

„Am început să lucrez cu Kelly acum câteva luni pentru a mă pregăti pentru film și beau smoothie-ul ei în fiecare zi la micul dejun”, le-a spus Jennifer Garner urmăritorilor săi.

Care este secretul din spatele popularului smoothie al vedetei? Actrița a împărtășit rețeta care a cucerit-o: pudră proteică cu colagen și cocos, semințe de chia, semințe de in măcinate, unt de migdale, lapte de migdale fără zahăr și spanac proaspăt. Toate aceste ingrediente sunt mixate împreună cu puțină gheață, rezultând o băutură răcoritoare, plină de nutrienți.

Citește și: Heidi Klum, surprinsă topless, în ipostaze tandre cu Tom Kaulitz, pe balconul unui hotel de la Cannes. Cum au fost fotografiați

Citește și: Ducii de Sussex, în ipostaze intime, cum rar îi vezi. Fotografiile publicate de Meghan Markle la opt ani de la căsătorie s-au viralizat

Creativitate în bucătărie

Jennifer Garner nu se teme să improvizeze. Actrița a povestit că, într-o dimineață, a descoperit că nu mai avea afine proaspete, un ingredient de bază în rețetă. În loc să renunțe, a folosit un piure organic de fructe produs de compania Once Upon a Farm, la care este cofondatoare.

Citește și: Scandalul momentului în muzica românească. Florin Chilian, acuzații de plagiat la adresa lui Mihai Mărgineanu: „Ai furat cântecele și ai spus că sunt ale tale”

Citește și: Connect-R a vrut să devină preot. Ceva l-a împiedicat să urmeze acest drum: „Eu sunt un artist cu capul în nori”

„M-am jucat de-a omul de știință și am vrut să văd dacă piureul organic poate înlocui afinele. Și da, a funcționat!”, a scris ea pe Instagram, amuzată de rezultat.

Fanii din întreaga lume s-au arătat curioși să testeze rețeta pentru a vedea dacă vor obține aceleași rezultate ca ale actriței. Jennifer Garner promovează un stil de viață echilibrat, bazat pe alegeri alimentare sănătoase, fără diete extreme.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Jennifer Garner

Sursă foto: Profimedia

Urmărește-ne pe Google News