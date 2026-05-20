Connect-R a vrut să devină preot. Ceva l-a împiedicat să urmeze acest drum: „Eu sunt un artist cu capul în nori”

Connect-R este unul dintre cei mai de succes cântăreți din România și are o carieră îndelungată în industrie. Cu toate că îl cunoaște o țară întreagă, puțini știu că atunci când era copil, își dorea să devină preot. Totuși, viața l-a făcut pe Relu să aleagă o altă cale, însă credința a jucat un mare rol în viața artistului.

De ce a renunțat Connect-R la visul de a deveni preot

Într-un interviu pentru Revista Viva!, Connect-R a mărturisit că în copilărie visa să devină preot, însă odată cu trecerea anilor, și-a dat seama că nu aceasta este menirea lui.

Artistul a explicat că preoția înseamnă disciplină, echilibru și o dedicare totală față de Dumnezeu, iar el nu putea îndeplini aceste lucruri din cauza firii sale de artist.

„Da, au fost momente în care m-am mai gândit la treaba asta cu preoția, dar nu e pentru mine. Să fii preot, să-ți dedici viața lui Dumnezeu întru totul înseamnă să fii un om 100% vindecat, să fii un om 100% disciplinat, ori eu sunt un artist cu capul în nori… Și cu gândul la Dumnezeu câteodată, nu tot timpul. (râde)”, a explicat cântărețul pentru sursa citată.

Cât de importantă este credința în viața lui

Cu toate că nu a ales calea preoției, Connect-R admite că a înțeles cât de importantă este partea spirituală a vieții și mărturisește că multe cumpene din viața lui au fost trecute cu bine datorită credinței.

Mai mult, cântărețul spune că succesul și banii nu pot aduce fericirea adevărată și că este nevoie de echilibru interior pentru a se simți împlinit.

„Da, evident, e mai ușor cu bani, dar banii nu înseamnă tot. Cunosc mulți multimilionari cu vieți foarte triste. Eu cred că, dacă omul nu înțelege că el e mai mult decât trup și minte, riscă să rămână în planul ăsta material. În noi este un univers mult mai vast decât lumea exterioară și eu cred că e necesar să-l accesăm, să începem să ne identificăm cu ceea ce suntem dincolo de trup, căci, într-un final, acest trup, așa cum spune și Cartea Sfântă, se va duce în pământ, unde îi e locul”, a adăugat cântărețul.

El spune că oamenii trebuie să acorde importantă sufletului și dezvoltării personale, mai mult decât averilor și lucrurilor materiale.

„Nu pot să bag mâna în foc sau să vă spun că povestea creștină e cea mai adevărată, dar nu cred că există ideal uman mai mare decât Marele Hristos, Marele Preot Hristos. De aceea, este o condiție a ființei umane să se întoarcă la sine și să-și regăsească drumul către casă, și asta nu înseamnă neapărat cei patru pereți”, a conchis artistul.

