Florinel de la Chefi la Cuțite, declarații după ce a fost eliminat. A transmis un mesaj emoționant: „Mă bucur din suflet”

Florinel de la Chefi la Cuțite a fost eliminat, cu toate că alaltăieri, Chef Richard l-a salvat de la eliminare. Acum, concurentul echipei bordo a ieșit definitiv din competiție, ocazie cu care a transmis un mesaj emoționant.

În ediția de ieri, 19 mai, a Chefi la Cuțite, Florinel Ungureanu și Florin Stamin au fost eliminați din competiție. Artistul a oferit și prima reacție după eliminarea sa și s-a declarat profund recunoscător pentru tot ce a trăit în cadrul competiției.

El le-a mulțumit telespectatorilor și colegilor cu care a legat prietenii, indiferent de echipa din care au făcut parte.

„Eu am fost < > vostru! Vă iubesc și mă bucur din suflet ca am reușit să vă aduc un zâmbet pe buze și că am legat prietenii între adversari“, a transmis Florinel, pe Facebook.

Florinel fusese salvat de la eliminare cu o ediție în urmă de către Richard Abou Zaki, care și-a folosit o amuletă.

„Salvarea lui Florinel a fost o salvare din suflet, un personaj incredibil, o persoană care ne-a făcut să râdem mult. Cum am zis, nu o fi el cel mai bun bucătar, dar, desigur, spiritul lui a ajutat acest sezon să fie așa de spectaculos și am simțit să fac asta din toată inima, pentru că umanitatea asta o ai ori nu o ai, iar Florinel o are, are un suflet mare”, a transmis Chef Richard, pe TikTok.

Reacția lui Abou Zaki

Chef Richard Abou Zaki a fost afectat de vestea că Florinel Ungureanu se numără printre concurenții care trebuie să părăsească competiția.

Acesta s-a întristat când a auzit de plecarea manelistului. Cu toate că a fost o veste dificilă, Florinel a plecat acasă cu capul sus, mulțumind tuturor pentru parcursul său în competiție și pentru experiența pe care a trăit-o.

Florin Stamin, eliminat din competiție

Și Florin Stamin, fostul soț al Ralucăi Bădulescu a fost eliminat din competiție.

La rândul lui, Chef Alexander Sautner a vorbit despre eliminarea lui Florin Stamin.

Bucătarul a spus despre Florin că este o persoană simpatică și că a avut un parcurs frumos în emisiune.

„Nu aș vrea să vorbesc despre mâncarea ta de azi. Nu are niciun rost. Ai avut un parcurs mult prea frumos. Ești o persoană cum nu mi-am imaginat. Chiar dacă pleci acasă, vreau să pleci acasă cu o experiență frumoasă. Astăzi ne pleacă cei mai simpatici concurenți”, a declarat Alexandru Sautner.

