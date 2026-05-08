Chef Richard Abou Zaki și Ionela Românianu, scandal în spatele camerelor, la „Chefi la cuțite”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Tensiuni la cote maxime pe platourile emisiunii „Chefi la cuțite”. Ionela Românianu, una dintre concurente, a ales să își încheie parcursul în competiție, iar totul s-a întâmplat după un schimb de replici cu Chef Richard Abou Zaki, care i-au uimit pe toți cei aflați pe platourile de filmare.

Chef Richard Abou Zaki, scandal cu Ionela Românianu la „Chefi la cuțite”

Ionela Românianu a părăsit emisiunea „Chefi la cuțite”, dar scena cu schimbul de replici dintre ea și Chef Richard Abou Zaki pe 4 mai a fost doar vârful icebergului. Acum s-a aflat ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat, iar evenimentele sunt inedite pentru producătorii celebrului show culinar.

Ionela Românianu nu și-a ascuns nemulțumirea față de tensiunile apărute în timpul filmărilor.

„Vreau să fumez. Am nervi. Am declarat public că nu sunt pe aceeași lungime de undă cu Chef Richard și simt că nu este locul meu aici”, a spus ea pe platou, un moment care a surprins atât echipa de producție, cât și telespectatorii.

Însă, ceea ce nu s-a văzut la TV a fost disputa aprinsă din culise, unde chef-ul ar fi ridicat tonul la adresa Ionelei, fapt care a amplificat tensiunile deja existente.

Citește și: Ana Maria Bărbosu, suspendată din competiții de ITA. Gimnasta este acuzată că a încălcat regulamentul antidoping

Citește și: Frații Velea, băieții Antoniei și ai lui Alex Velea, replică după controversele stârnite de piesa „Mamacita”: „Mai greșim, mai facem prostii”

De ce a plecat concurenta

În spatele camerelor, atmosfera a devenit greu de gestionat. Potrivit Cancan, presiunea competiției și ritmul alert al probelor au contribuit la crearea unui mediu tensionat.

Chef Richard Abou Zaki, cunoscut pentru temperamentul său exigent, ar fi avut o reacție impulsivă care a fost „picătura care a umplut paharul” pentru Ionela Românianu. Fără să mai stea pe gânduri, aceasta a cerut producătorilor să fie lăsată să părăsească emisiunea.

Citește și: Viorica Dăncilă are un mare regret cu privire la fiul ei. Mărturii emoționante: „Nu am reușit niciodată”

Citește și: Cum se înțelege Daciana Sârbu cu fiul lui Victor Ponta, fostul ei soț. Andrei îi trimite mesaje constant: „Nu știu decât să iubesc”

Decizia surprinzătoare a producătorilor „Chefi la cuțite”

Decizia Ionelei Românianu nu a fost una lipsită de riscuri. În mod obișnuit, contractele semnate de participanți includ clauze financiare stricte, iar abandonul poate atrage penalizări de până la 50.000 de euro.

Totuși, producătorii show-ului „Chefi la cuțite” au ales să accepte dorința concurentei, renunțând la aplicarea sancțiunilor. Ionela Românianu și-a făcut bagajele și a plecat, lăsând în urmă o echipă agitată și o competiție cu un om în minus.

Reacția lui Chef Richard Abou Zaki

Chef Richard Abou Zaki a abordat situația cu un amestec de umor și resemnare, postând un mesaj pe rețelele de socializare imediat după difuzarea episodului.

„Ce episod aseară! Uite, eu de-abia mi-am tuns barba, mi-am făcut părul (…) Câteodată, niște persoane e mai bine să le pierzi decât să stea prea mult acolo. Chiar am rămas și eu destul de… nu știu cum (…) Dar ce episod aseară! Incredibil! Frumos”, a scris bucătarul pe Facebook.

În ciuda pierderii a doi membri din echipa sa, chef-ul și-a exprimat încrederea în parcursul său în competiție.

Sursă foto: Facebook, Instagram

Urmărește-ne pe Google News