Viorica Dăncilă are un mare regret cu privire la fiul ei. Mărturii emoționante: „Nu am reușit niciodată”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Viorica Dăncilă a făcut mărturisiri emoționante din viața de mamă. Fostul premier a vorbit despre faptul că are un mare regret în suflet în privința fiului său și crede că niciodată nu va putea să remedieze acest lucru. Iată despre ce este vorba și ce declarații a făcut Viorica Dăncilă.

Viorica Dăncilă, despre marele regret din viața ei

Viorica Dăncilă a ocupat una dintre cele mai înalte funcții din stat. Ea are o carieră de succes în politica românească, însă acest lucru nu a venit fără sacrificii.

Domeniul pe care și l-a ales a fost de așa natură încât ea a fost plecată mai tot timpul de acasă și și-a dedicat marea majoritate a timpului muncii.

Citește și: Cum a ajuns Viorica Dăncilă să adopte un copil. Mama ei a influențat-o să renunțe la gândul de a avea copii biologici

Funcțiile pe care le-a avut de-a lungul timpului au ținut-o pe Viorica Dăncilă departe de familie de multe ori. De la deplasări în străinătate, ședințe și întâlniri ori muncă până seara târziu, fostul premier a stat prea puțin acasă, alături de familia ei.

Ea a mărturisit că cel mai mare regret al vieții sale este că nu a petrecut suficient timp alături de fiul ei, care acum are 36 de ani.

Social-democrata a spus că a fost nevoită să facă multe sacrificii pentru carieră, iar familia a avut cel mai mult de suferit din această cauză.

Citește și: Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, înainte să intre în politică. Își purta părul natural, brunet și ondulat

”Regretul cel mai mare pe care îl am acum, când fiul meu deja are 36 de ani, este că nu am reușit să stau cât mi-aș fi dorit alături de el. Așa cum ați spus, succesul, cariera presupune sacrificii și, de multe ori, trebuie să faci acest sacrificiu în ceea ce privește familia”, a declarat Viorica Dăncilă.

„Aș face același lucru, dacă ar fi să mai de la început”

Fostul premier a explicat că dacă ar fi să o ia de la început, ar face același lucru.

Cariera politică a Vioricăi Dăncilă i-a adus o mare satisfacție pe plan personal și ar face aceleași alegeri, cu acceptul familiei sale.

Citește și: Viorica Dăncilă, dezvăluiri emoționante despre fiul adoptat. „Era un țipăt de disperare, ca și cum striga – Ajutor!” De ce a ales să nu aibă copii biologici

”Pe urmă vin regretele. Cred că dacă ar fi să o iau de la capăt, cu acceptul familiei, al soțului și al fiului meu, aș face același lucru. Munca nu înseamnă numai succes, înseamnă și binele pe care îl faci pentru societate”, a declarat Viorica Dăncilă.

Urmărește-ne pe Google News