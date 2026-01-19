Cum a ajuns Viorica Dăncilă să adopte un copil. Mama ei a influențat-o să renunțe la gândul de a avea copii biologici

Viorica Dăncilă și soțul ei au adoptat un copil în ianuarie 1990. Ea a povestit cum viața i s-a schimbat complet și cum l-a întâlnit pe Victor, care fusese abandonat într-un spital. Totodată, fostul prim-ministru a dezvăluit că un sfat primit de la mama ei a făcut-o să nu vrea să aibă copii biologici.

Viorica Dăncilă, despre adopția lui Victor

Viorica Dăncilă era căsătorită și lucra ca inginer stagiar când l-a cunoscut pe Victor, un bebeluș abandonat într‐un spital. A decis să îi ofere un cămin și o viață frumoasă, iar soțul ei a acceptat decizia și s-a implicat în viața copilului.

Totul s-a întâmplat în ianuarie 1990, când Viorica Dăncilă l-a văzut pe Victor și a decis că nu poate pleca acasă fără el.

„Un membru mic, născut pe 1 ianuarie 1990. De aceea are și numele Victor, de la victorie. Atunci viața mi s-a schimbat. Și trebuie să mărturisesc că, dacă ar fi să o iau de la început, aș face același lucru. Viața noastră s-a schimbat neașteptat. Noi nu ne-am gândit că vom înfia un copil. Niciodată nu am luat în calcul acest lucru!

Dar, văzând un copil mic, părăsit în spital, care parcă striga neputința, mi-am dat seama că nu pot să-l las. Din moemntul acela, eu mi-am dat seama că nu pot pleca acasă fără Victor. M-am internat în spital. Am stat o perioadă ca să mă învăț, să am grijă de el, să văd cum evoluează. Eram tineri stagiari, eram la încăut de drum. Nu aveam decât dormitorul mobilat.

Eram inginer stagiar și, fiind unitate cu flux continuu, trebuia să strâng toate datele din schela de petrol, le sintetizam și le dădeam mai departe la Minister. Aveam o centralistă la schela de producție și ea mi-a spus: „Nu mergeți cu noi? Un copil a fost abandonat în spital și ne ducem să-l vedem, îi ducem niște scutece’. Am zis DA.

Restul știti. Am ajuns la spital, am auzit plânsul lui Victor și, când am ajuns acasă, i-am spus soțului meu: „Eu voi lua acest copil’. Prima dată, soțul meu s-a uitat la mine un pic nedumerit. Până la urmă, a acceptat. Pe urmă cred că a fost mai atașat de Victor decât de mine. Și mult mai atașat de Victor decât mine. Nu mergea nicăieri fără el”, a povestit fostul premier în podcastul găzduit de Alex Dobreanu.

A decis să nu aibă copii biologici

Viorica Dăncilă a vorbit cu mama ei despre Victor și despre cum să îi ofere acestuia tot ce e mai bun. Mama ei a fost cea care i-a spus Viorică să nu facă niciodată diferențe între el și un eventual copil biologic. De atunci, Viorica Dăncilă a decis ca Victor să rămână singur la părinți.

„Eram la început de drum, aveam alte priorități. Am avut o discuție cu mama mea și mi-a spus: „Ai grijă. Dacă apar alți copii, să nu faci diferența între Victor și ei’. Acest lucru m-a determinat să rămân doar la Victor. Nu că mi-ar fi fost frică că fac diferența. Mi-a fost frică ca Victor să nu trăiască cu această frică”, a mai psu aceasta.

