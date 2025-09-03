  MENIU  
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, fotografie virală alături de liderii autoritari Vladimir Putin, Kim Jong Un și Xi Jinping. Cum au fost surprinși la Beijing foștii premieri ai României

Raluca Vițu
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, foști premieri ai României, au participat la ceremonia organizată de China cu ocazia comemorării a 80 de ani de la victoria împotriva Japoniei și a fascismului în cel de-al Doilea Război Mondial.

O paradă militară de amploare

Fostul premier Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, ex-prim-ministru al României, au fost prezenți la Beijing la o serie de evenimente oficiale organizate cu ocazia comemorării a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei și a fascismului în cel de-al Doilea Război Mondial. Ceremonia a inclus o paradă militară grandioasă, considerată cea mai mare din istoria Republicii Populare Chineze, și a reunit lideri din 26 de țări, printre care Vladimir Putin, Kim Jong Un, Robert Fico și Aleksandar Vucici.

Evenimentul central al comemorării a fost o impresionantă paradă militară, considerată cea mai mare din istoria Chinei.

Printre cei 26 de lideri străini invitați s-au numărat figuri controversate precum Vladimir Putin, Kim Jong Un, Robert Fico și Aleksandar Vucici. Într-o fotografie de grup devenită virală, Xi Jinping este flancat de Putin și Kim, marcând o apariție publică fără precedent a celor trei lideri. În același cadru, apar și Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, reprezentând România într-un context geopolitic complex.

Vezi în GALERIA FOTO poza virală cu Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la Beijing.

Năstase: „Un mare eveniment ocazionat de comemorare”

Adrian Năstase a relatat pe blogul său detalii despre participarea sa:

„Sunt invitat, în aceste zile, la Beijing, în calitate de fost demnitar, pentru a participa la un mare eveniment ocazionat de comemorarea a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei și a fascismului în al Doilea Război Mondial. Mâine va avea loc o mare paradă militară și o recepție oferită de liderii chinezi.”

Întâlnire cu oficialii chinezi: dialoguri strategice

Înainte de ceremonii, Adrian Năstase a avut o întrevedere la sediul Departamentului Internațional al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, unde a discutat cu ministrul adjunct Sun Haiyan. Fostul premier a descris întâlnirea drept „o lungă discuție” pe teme de politică internațională.

„Am fost invitat la sediul departamentului international al CC, al PCC, unde am avut o lunga discutie cu doamna ministru adjunct Sun Haiyan, in legatura cu teme sensibile de politica internationala, inclusiv despre razboiul din Ucraina si despre relatia dintre China, Rusia si India”, a precizat Năstase.

Astfel de dialoguri reflectă interesul Chinei de a menține contacte cu foști lideri europeni care, deși nu mai dețin funcții executive, pot influența opinii și pot facilita relații diplomatice. Năstase, cunoscut pentru relațiile sale anterioare cu Beijingul, continuă un fir diplomatic deschis încă din perioada mandatului său.

Viorica Dăncilă: o prezență discretă la eveniment

Alături de Năstase, o altă prezență surprinzătoare la Beijing a fost cea a Vioricăi Dăncilă, fost premier al României între 2018 și 2019. Retrasă în ultimii ani din prim-planul politicii interne, Dăncilă a ales să participe la eveniment într-o manieră discretă, evitând declarațiile publice și expunerea mediatică.

Foto – Profimedia / Facebook / Libertatea.ro

