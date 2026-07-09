Tatăl fetiței bătute pe stradă de mama ei, s-a întors de urgență în țară. Bărbatul era plecat la muncă în străinătate

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Cazul din Constanța în care o femeie și-a bătut fiica pe stradă a ajuns în atenția Poliției, dar și în atenția Protecției Copilului, ambele autorități autosesizându-se. Fetița de 8 ani a fost trasă de păr în cartierul Tomis III. Între timp, tatăl copilului a venit acasă din Dubai pentru a fi alături de familie, el era plecat la muncă în străinătate.

Tatăl fetiței bătute pe stradă s-a întors acasă

Noi informații ies la iveală despre cazul fetiței din Constanța bătută pe stradă de către mama ei. Poliția a dispus ca femeia de 44 de ani să facă ședințe de consiliere psihologică. În plus, cercetările în acest caz continuă.

Între timp, tatăl fetiței a venit în România, din Dubai, unde se afla la muncă, pentru a fi alături de cei doi copii în aceste momente.

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Copiii au fost preluați de bunica paternă, până la remedierea situației. Se pare că tatăl copiilor ar fi fost plecat în Dubai, acolo unde muncește de mai mult timp. Mama fetiței de 8 ani agresate ar avea grijă singură de copii, iar acest lucru a copleșit-o, după cum singură a recunoscut-o în fața polițiștilor și a trecătorilor care au surprins scenele greu de privit.

Femeia a primit obligația de a urma ședințe de consiliere psihologică, însă polițiștii au constatat că mama nu reprezintă un pericol pentru copii, așa că nu a fost emis un ordin de protecție.

Ce le-a spus femeia polițiștilor

Cazul din Constanța a devenit viral după ce trecătorii au filmat scenele halucinante. În videoclipul de pe internet, femeia și-a justificat comportamentul agresiv față de fiica ei, spunând că a încercat să îi facă pe plac, dar fără să reușească.

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Femeia a spus că își crește copiii singură de cinci ani și lucrurile nu sunt deloc ușoare.

”Nu mai pot, doamnă. Mă disperă! Am cumpărat, am făcut comandă de mâncare, aruncă mâncarea pe jos. Nu mai pot! Credeți că trăim într-o bulă de cristal, unde totul se crește cu blândețe? Îi cresc singură de cinci ani. Nu am nevoie de psiholog. Veniți să stați cu ei o oră, două, poate mă recreez și eu”, a declarat mama din Constanța.

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