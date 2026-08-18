Gabi Torje a clacat la Asia Express 2026: „Ne-am certat, e inevitabil” 

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Gabi Torje a vorbit despre momentele dificile de la Asia Express 2026. Fostul fotbalist a dezvăluit că s-a certat pe traseu și că este inevitabil să nu existe discuții în contradictoriu, având în vedere că nervii sunt întinși la maxim.
„Nu este doar despre sport Asia Express. Trebuie să fii perspicace, inteligent, inteligență emoțională, să fii pregătit fizic, mental pentru tot ce se întâmplă. Nimic nu îți garantează faptul că tu ai plecat dimineața primul și seara ajungi primul. Sunt foarte mulți factori care pot influența acest lucru”, a adăugat fostul internațional pentru sursa menționată.
El a explicat că au existat multe situații care i-au întins nervii la maxim și că astfel de lucruri sunt inevitabile, cu oricine ai face echipă.
„Au fost momente în care ne-am contrazis, ne-am certat, e inevitabil. Și dacă te duci mamă-fiică, la un moment dat limitele sunt atât de sus și nervii sunt atât de întinși încât cedezi. Sportul te ajută, pentru că e disciplină”, a explicat fostul fotbalist la Antena Stars.
Cu toate acestea, fostul dinamovist consideră că experiența Asia Express a fost cel mai intens și memorabil proiect pentru el.
„A fost cred că cea mai tare experiență pe care am trăit-o eu în toată cariera mea și viața mea”, s-a confesat Gabi Torje.
Fostul fotbalist face echipă cu campionul european la lupte greco-romane Alin Alexus Ciurariu în sezonul 9 al emisiunii Asia Express, care are debutul pe 6 septembrie la Antena 1.
Alături de Torje și Alexuc vor mai concura Cheloo și Mihai Ban, Maurice Munteanu și Connie Preda, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, Radu Isac și Eduard Hordilă, Loredana Chivu și Anamaria Mocanu, influencerii Valerie Lungu și Alex Gâlcă, Mirela Retegan împreună cu fiica sa Maya, precum și What’s UP alături de soția sa.