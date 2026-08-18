Gabi Torje a clacat la Asia Express 2026: „Ne-am certat, e inevitabil” 

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Gabi Torje a vorbit despre momentele dificile de la Asia Express 2026. Fostul fotbalist a dezvăluit că s-a certat pe traseu și că este inevitabil să nu existe discuții în contradictoriu, având în vedere că nervii sunt întinși la maxim.

Gabi Torje, despre experiența Asia Express 2026

Fostul fotbalist a vorbit despre experiența Asia Express și a explicat că este mare fan al show-ului și și-a dorit să concureze.

Inițial, el voia să participe cu Gabi Tamaș, însă nu s-a concretizat.

Acum, după ce a participat la emisiune, Torje spune că traseul de pe Drumul Mătăsii a fost solicitiant și imprevizibil.

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„Nu este doar despre sport Asia Express. Trebuie să fii perspicace, inteligent, inteligență emoțională, să fii pregătit fizic, mental pentru tot ce se întâmplă. Nimic nu îți garantează faptul că tu ai plecat dimineața primul și seara ajungi primul. Sunt foarte mulți factori care pot influența acest lucru”, a adăugat fostul internațional pentru sursa menționată.

S-a certat cu coechipierul

Gabi Torje a dezvăluit că momentele tensionate nu au lipsit de pe traseu și că au existat și certuri.

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El a explicat că au existat multe situații care i-au întins nervii la maxim și că astfel de lucruri sunt inevitabile, cu oricine ai face echipă.

„Au fost momente în care ne-am contrazis, ne-am certat, e inevitabil. Și dacă te duci mamă-fiică, la un moment dat limitele sunt atât de sus și nervii sunt atât de întinși încât cedezi. Sportul te ajută, pentru că e disciplină”, a explicat fostul fotbalist la Antena Stars.

Cu toate acestea, fostul dinamovist consideră că experiența Asia Express a fost cel mai intens și memorabil proiect pentru el.

„A fost cred că cea mai tare experiență pe care am trăit-o eu în toată cariera mea și viața mea”, s-a confesat Gabi Torje.

Fostul fotbalist face echipă cu campionul european la lupte greco-romane Alin Alexus Ciurariu în sezonul 9 al emisiunii Asia Express, care are debutul pe 6 septembrie la Antena 1.

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Alături de Torje și Alexuc vor mai concura Cheloo și Mihai Ban, Maurice Munteanu și Connie Preda, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, Radu Isac și Eduard Hordilă, Loredana Chivu și Anamaria Mocanu, influencerii Valerie Lungu și Alex Gâlcă, Mirela Retegan împreună cu fiica sa Maya, precum și What’s UP alături de soția sa.

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