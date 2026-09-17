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Eduard Hordilă și Radu Isac, eliminați de la Asia Express. Câți bani au primit cei doi concurenți pentru cele două etape petrecute în competiție

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Radu Isac și Eduard Hordilă au fost eliminați în ediția de miercuri, 16 septembrie, a emisiunii Asia Express 2026. Cei doi concurenți au ajuns ultimii în cursa pentru ultima șansă, iar eșarfa a fost și de data aceasta roșu. Deși cu pierdut biletul spre China, aceștia nu au plecat acasă cu mâinile goale, ci cu o sumă mare de bani.

Eduard Hordilă și Radu Isac, eliminați de la Asia Express

Ultima cursă din Uzbekistan a adus una dintre cele mai tensionate seri de la Asia Express. Pe străzile din Tașkent, trei echipe au luptat până la epuizare pentru un loc în etapa următoare: Valerie Lungu și Alex, Mirela Retegan și Maya, respectiv Radu Isac și Eduard Hordilă.

Asia Express editiaIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 5)

Miza a fost uriașă, iar fiecare secundă a contat. Concurenții au avut de trecut prin provocări foarte diferite, de la elemente de circ și călătorii cu metroul până la o vizită în cel mai mare bazar din Uzbekistan. Aventura lor a continuat cu o experiență culinară autentică, în care au descoperit celebrul plov, unul dintre preparatele emblematice ale țării.

După o cursă intensă, clasamentul final a adus o veste pe care nimeni nu și-o dorea. Pentru a doua etapă consecutivă, eșarfa a fost roșie. Radu Isac și Edi Hordilă au ajuns pe ultimul loc și au fost nevoiți să-și încheie călătoria pe Drumul Mătăsii. Eliminarea celor doi a fost cu atât mai dificilă cu cât toate echipele au sperat până în ultima clipă că eșarfa va fi verde. Pentru Radu și Edi, aventura Asia Express se oprește în Uzbekistan, după o călătorie plină de provocări, adrenalină și momente care le-au pus la încercare limitele.

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Câți bani au primit cei doi concurenți pentru cele două săptămâni

Eduard Hordilă și Radu Isac și-au încheiat parcursul pe Drumul Mătăsii, însă au plecat acasă cu o mulțime de amintiri, dar și cu o sumă mare de bani.

Potrivit surselor Cancan, ambii concurenți au primit câte 2.000 de euro pentru fiecare etapă petrecută în competiție. Cum comediantul și prietenul său au rezistat două săptămâni în Asia Express, aceștia au fost recompensați cu câte 4.000 de euro.

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Drumul Mătăsii continuă în China

Competiția merge mai departe, iar o schimbare spectaculoasă de decor îi așteaptă pe concurenții rămași în joc. Cea de-a treia etapă începe în China, iar punctul de pornire va fi orașul Shenzhen, unul dintre cele mai impresionante centre tehnologice ale lumii.

După drumurile din Uzbekistan, concurenții pășesc într-un univers complet diferit. O nouă cultură, o altă civilizație, oameni cu obiceiuri și tradiții fascinante, preparate surprinzătoare și o limbă pe care cu greu o vor putea descifra. În China, regulile jocului se schimbă, iar fiecare misiune poate deveni o adevărată probă de adaptare.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Eduard Hordilă și Radu Isac la Asia Express

Sursă foto: Instagram, PR

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