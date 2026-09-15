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Cine este Maya Sorian de la Asia Express 2026

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Maya Sorian este fiica Mirelei Retegan, creatoarea fenomenului Gașca Zurli. Cele două au participat împreună la Asia Express 2026.

Cine este Maya Sorian

Maya Sorian și Mirela Retegan (2)IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 6)

Maya Sorian are 25 de ani și activează în industria de divertisment. Maya este implicată în universul Zurli, creat de mama ei, iar în paralel lucrează și la Nostalgia Radio. Maya se ocupă de managementul echipei Gașca Zurli și de coordonarea aplicației dedicate acestui proiect de succes. „Zurli este mai mult decât un loc de muncă – este o familie și o misiune”, mărturisește tânăra ambițioasă.

În paralel, din februarie 2026, ea prezintă emisiunea „MayaTown”, la Nostalgia, în weekend, sâmbăta și duminica, de la ora 10:00. „Vreau să avem în playlist cântecele copiilor de astăzi, dar și din copilăria părinților, provocări, povești și orice poate să ne dea starea de bine care face weekendul perfect”, a spus Maya Sorian despre emisiunea sa.

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S-a lansat muzical în februarie 2026

După ce a absolvit Facultatea de Comunicare și Media la prestigioasa Universitate Goldsmiths din Londra, Maya și-a extins orizonturile profesionale.

În februarie 2026, Maya a făcut și primul pas în muzică, odată cu lansarea piesei „Promite-mi”, realizată împreună cu trupa Zurli. Versurile sunt scrise de Mirela Retegan, iar muzica îi aparține lui Emanuel Mirea.

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Experiența Asia Express 2026

Maya Sorian este fiica Mirelei Retegan și a lui Cornel Sorian, fost membru al trupei Stigma. Deși sunt depărțiți de aproximativ 20 de ani, Mirela și Cornel fac echipă atât în creșterea fiicei lor, cât și în Gașca Zurli, pentru care Cornel a compus toată muzica.

Alături de mama ei, Maya a participat la Asia Express 2026. Pentru Maya, Asia Express înseamnă mai mult decât o simplă emisiune de televiziune – este șansa de a ieși din zona de confort și de a descoperi noi perspective alături de mama sa. „Este o experiență care mă provoacă să fiu mai puternică și să învăț lucruri noi despre mine”, a mărturisit ea.

Foto: Instagram

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