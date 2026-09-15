Bob Mackie, legendarul designer al vedetelor, a murit la 87 de ani

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Bob Mackie, creatorul de costume care a redefinit stilul vedetelor de la Hollywood și a marcat definitiv istoria divertismentului, s-a stins din viață la vârsta de 87 de ani. Trecerea sa în neființă a avut loc pe 14 septembrie, în Palm Springs, California, din cauza unei pneumonii, informația fiind confirmată oficial de un reprezentant al său.

Vestea a fost împărtășită de echipa sa direct pe pagina personală de comunicare: „Cu inima grea vă împărtășim vestea că domnul Bob Mackie a trecut astăzi în neființă. Și-a trăit cei 87 de ani din plin, împlinindu-și visul de a fi creator de modă și designer de costume, adică tot ce și-a dorit vreodată să facă. Geniul său și creațiile sale extraordinare vor trăi pentru totdeauna, continuând să aducă frumusețe în această lume.”

De la pasiunea din copilărie la primele mari succese pe scenă

Născut în 1939 în suburbiile orașului Los Angeles, Mackie a simțit de la o vârstă foarte fragedă care îi era adevărata vocație. „Am știut întotdeauna ce vreau să fac”, își amintea el. „Dar am știut că am probleme când părinții mei mi-au oferit o mănușă de prins mingea de Crăciun. Apoi, mătușa mea cea bună mi-a dat un set pentru confecționat bijuterii. Am făcut câteva perechi de cercei și asta a fost tot.” După ce părinții săi s-au separat pe când el avea doar 2 ani, a fost crescut în special de bunici, care i-au susținut dragostea pentru artă. Pasiunea sa a prins contur în sălile de cinema: „Stăteam în sală complet hipnotizat privindu-le pe Betty Grable și Rita Hayworth. Apoi mergeam acasă și desenam ce văzusem.”

A început în industria divertismentului realizând schițe pentru alți creatori de costume. Marea sa oportunitate a apărut când actrița și cântăreața Mitzi Gaynor l-a angajat pentru spectacolul ei din Las Vegas, ulterior colaborând cu ea și la emisiuni TV speciale care i-au adus premii Emmy în 1976 și 1978. Un alt pas decisiv a fost activitatea sa pentru un show televizat celebru condus de Carol Burnett, difuzat între 1967 și 1978. „A fost cel mai bun”, declara Carol Burnett. „Crea 50 de costume pe săptămână pentru emisiunea noastră.” Designerul a descris acea experiență drept „emisiunea perfectă”.

Colaborarea istorică cu Cher și revoluționarea stilului vestimentar

Pe platourile acelui show, Mackie a întâlnit-o pe Cher, începând o colaborare legendară care a transformat din temelii noțiunile despre stil și curaj vestimentar. Cei doi au lucrat împreună și pentru emisiunea de comedie lansată în 1971 de cântăreață alături de partenerul ei de atunci. „Nimănui nu-i era permis nici măcar să creeze o rochie cu bretele după gât până când Cher a început să le poarte, iar apoi, dintr-odată, au apărut în colecțiile tuturor”, mărturisea creatorul. „Iar apoi fetele arătau mult mai multă piele decât ar fi trebuit, pentru că Cher arăta mai multă piele decât ar fi trebuit. Dar arăta bine în ele.”

Pentru ca aceste ținute spectaculoase să funcționeze, secretul consta în umor, atitudine și lipsa fricii. „Cred că, de asemenea, nu trebuie să te lași intimidat”, explica el. „Dacă ești intimidat de ceea ce porți, nu vei reuși deloc să pui în valoare ținuta și nu vei avea succes.” Un moment memorabil a avut loc în 1986, când artistele a purtat la gala premiilor Academiei de Film o rochie extrem de extravagantă, plină de paiete și completată de o piesă uriașă din pene pe cap, deși el fusese inițial rezervat: „Eu sunt întotdeauna cel conservator. La început i-am spus: ‘Nu te poți îmbrăca așa pentru a-i acorda cuiva un premiu, vei fura toată atenția de la el’. Iar ea a spus: ‘Oh, n-o să le pese’. Apoi iat-o acolo, pe prima pagină a fiecărui ziar din întreaga țară. Știe ce face.” Criticii au comentat la acea vreme că alegerea nu reprezenta modă, însă replica a fost una simplă: „Ei bine, nici nu trebuia să fie modă. A vrut să o facă doar pentru că era distractiv.”

O carieră dedicată spectacolului și recunoașterii internaționale

Deși a încercat să lucreze și pentru colecții de haine de serie sau creații de înaltă croitorie, Mackie a realizat că adevărata sa chemare aparține scenei. „Nu am fost niciodată una dintre acele persoane pentru care moda să fie o religie”, mărturisea el. „Îmi place să îmbrac oamenii, dar să faci haine doar ca oamenii să le poarte este atât de lipsit de suflet. Este mult mai distractiv să creezi un personaj sau un look pentru un spectacol — să faci ceva care este împlinitor emoțional pentru public și pentru artist. Acolo este inima mea.”

Palmaresul său impresionant include 32 de nominalizări la premiile Emmy și 9 trofee câștigate pentru munca alături de nume mari precum Cher, Carol Burnett sau Diana Ross. În 2002 a fost inclus în Galeria Celebrităților din Televiziune. De asemenea, a strâns 3 nominalizări la premiile Academiei de Film pentru costumele din producțiile cinematografice „Doamna cântă bluesul”, „Femeie extrem de elegantă” și „Bani căzuți din cer”. Pe teatru și muzicaluri, a creat peste 450 de ținute pentru un spectacol muzical bazat pe viața lui Cher lansat în 2018, obținând o nominalizare și un trofeu Tony. „În acel moment, ei cântă, dansează și fac spectacol, iar publicului îi place la nebunie”, spunea creatorul despre numărul în care era reprezentat și un personaj bazat pe el. „Iar mie îmi place acea parte, pentru că practic aplaudă pentru ceea ce fac eu, știi.”

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Amprenta sa vestimentară a rămas la fel de atractivă și pentru generațiile noi de artiste, nume precum Zendaya, Miley Cyrus sau Anya Taylor-Joy purtând creații din arhivele sale. „Uneori mă face să mă simt foarte bătrân”, glumea el. Întrebat dacă se va pensiona vreodată în timpul pregătirilor pentru un turneu din 2018, el a afirmat scurt: „Sper că nu.” La acea vreme menționa cu umor că se considera cel mai bătrân creator în viață de la Hollywood.

Viața personală și moștenirea lăsată în urmă

În plan personal, Bob Mackie s-a căsătorit în 1960 cu LuLu Porter, având împreună un fiu pe nume Robin, înainte de a divorța în 1963. Fiul său s-a luptat cu dependența de substanțe, iar ulterior a fost diagnosticat cu o boală gravă a sistemului imunitar, din cauza căreia s-a stins din viață în 1993. „A fost foarte greu să vezi această persoană pentru care ai atâtea speranțe cum scapă în sfârșit dintr-o problemă, ca apoi să intre în alta”, își amintea cu durere creatorul. „Ca părinte, îți dorești doar ce e mai bun. Iar când nu este așa, îți dorești doar să poți face schimb de locuri.” Într-un documentar despre viața sa lansat în 2024, intitulat „Iluzie nudă”, el a dezvăluit că mai târziu a descoperit că are o nepoată provenită de la fiul său, reușind să creeze o legătură strânsă cu ea și cu cele două strănepoate.

Din 1963, el a început o relație de lungă durată cu Ray Aghayan, un coleg de profesie alături de care a lucrat prima dată la un show televizat al lui Judy Garland. Cei doi au rămas împreună până la trecerea în neființă a lui Aghayan, în 2011.

Marele creator de costume lasă în urmă o moștenire artistică inestimabilă, fiind supraviețuit de nepoata sa Alyssa Townsend, strănepoatele Kyla și Keira Townsend, precum și de fosta sa soție, LuLu Porter.

Foto – Profimedia

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