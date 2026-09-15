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Nick Rădoi, prima declarație de la priveghiul Mădălinei Apostol: „Am venit aici pentru familie”

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Trupul neînsuflețit al Mădălinei Apostol a fost depus la capela Bisericii Sfinții Împărați Constantin și Elena din Capitală, unde familia și apropiații au venit să-i aducă un ultim omagiu. În timp ce mama fostului model abia se mai putea ține pe picioare, iar fiul Tony a fost copleșit de lacrimi, Nick Rădoi a sosit de urgență în România. Omul de afaceri a făcut declarații tulburătoare de la căpătâiul celei care i-a fost iubită.

Nick Rădoi, prima declarație de la priveghiul Mădălinei Apostol

Trupul neînsuflețit al Mădălinei Apostol a fost depus marți la capela Bisericii Sfinții Împărați Constantin și Elena din Piața Muncii (Bulevardul Basarabia), unde familia și prietenii au venit să-i aducă un ultim omagiu.

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Imaginile surprinse la fața locului sunt greu de privit. Mama Mădălinei Apostol a ajuns la căpătâiul fiicei sale într-o stare de durere profundă, având nevoie de ajutor pentru a se deplasa. Îmbrăcată în doliu, femeia a înaintat anevoios, sprijinindu-se într-un baston și fiind ținută de brațe de două persoane.

Momente copleșitoare au fost trăite și de Tony, unul dintre cei doi băieți ai Mădălinei. Vizibil distrus de moartea mamei sale, tânărul a izbucnit în lacrimi chiar în interiorul capelei și a fost nevoit să iasă afară, fiindu-i imposibil să privească sicriul.

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Așteptat încă de la aeroport de fiul Mădălinei, Nick Rădoi a ajuns direct la capelă pentru a fi alături de rudele fostei sale partenere. La fața locului, omul de afaceri a preferat să fie scurt și le-a cerut tuturor să le respecte suferința.

Suntem aici pentru Mădălina și cam atât. Am venit aici pentru familie”, a spus Nick Rădoi la intrarea în capelă.

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Omul de afaceri va pleca la scurt timp după înmormântare

Înainte de a ajunge la capelă, fostul partener al Mădălinei Apostol a făcut mărturisiri dureroase despre impactul pe care l-a avut această tragedie asupra sa. Răpus de oboseală și fără voce, omul de afaceri a explicat că nu va putea rămâne în România mai mult de trei zile, fiind nevoit să se întoarcă de urgență în Statele Unite din motive medicale.

Eu sunt un om care respect pe oricine, dar de data aceasta timpul meu este atât de scurt, pentru că trebuie să fiu la spital în câteva zile! Nu am decât de stat trei zile în România și nu pot să satisfac pe toată lumea și nu pot să fiu acolo unde lumea vrea să fiu și să dau detalii. Detaliile sunt pentru mine, pentru familia Mădălinei. Noi știm totul cum este și ne pare foarte rău de tot ceea ce s-a întâmplat!”, a declarat acesta.

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Aș dori ca lumea să ne aprecieze și să ne ofere timpul acesta de a fi împreună și pentru că acest timp e scurt pentru mine. Sunt foarte obosit, de trei zile nu am dormit, nici nu am cuvinte, nu mai am voce! De obicei, am venit în țara asta întotdeauna să mă bucur. De data asta am venit cu o durere în inima mea, în sufletul meu, ca să aflu că Mădălina, la 40 de ani, care mai avea încă jumătate de viață de trăit, nu mai există în jurul meu, nu mai există în jurul familiei! Va fi foarte greu să cred lucrul ăsta, că ea nu va fi în jurul meu”, a mai spus Nick Rădoi după ce a aterizat în România.

Trupul neînsuflețit al Mădălinei Apostol rămâne depus la capelă până joi, 17 septembrie, când familia și apropiații o vor conduce pe ultimul drum.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Mădălina Apostol și Nick Rădoi

Sursă foto: Instagram, Facebook, Viva!

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