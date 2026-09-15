Expertiza medico-legală preliminară în cazul morții Mădălinei Apostol. Ce s-ar fi găsit în organismul iubitei lui Nick Rădoi

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Tragedia din jurul morții Mădălinei Apostol, fosta parteneră a milionarului Nick Rădoi, continuă să ridice numeroase întrebări. În noaptea de 12 spre 13 august, viața acesteia s-a încheiat brusc, iar circumstanțele sunt încă dezbătute intens. Deși inițial s-a speculat că ar fi fost vorba despre un gest deliberat, apropiații susțin că decesul ar fi fost cauzat de un accident regretabil. Ce s-a descoperit la expertiza medico-legală preliminară în cazul decesului acesteia.

Ce arată raportul preliminar medico-legal în cazul Mădălinei Apostol

Conform raportului preliminar medico-legal, în sângele Mădălinei Apostol s-au descoperit urme de alcool și medicamente. Aceste descoperiri au condus apropiații să creadă că femeia ar fi ingerat accidental o combinație periculoasă de substanțe, ceea ce i-a fost fatal.

„Nu credem că a vrut să-și ia viața. Era o perioadă dificilă pentru ea, dar nu ar fi făcut așa ceva intenționat”, a declarat una dintre prietenele sale, citată de Cancan.

Deși a luptat cu depresia timp de mai mulți ani, apropiații săi sunt de părere că evenimentele din acea noapte nu au fost premeditate. Cu toate acestea, fostul său partener, Nick Rădoi, este de altă părere.

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Declarațiile lui Nick Rădoi

La o zi după tragicul eveniment, Nick Rădoi a postat un mesaj tulburător pe rețelele de socializare, susținând că Mădălina Apostol și-ar fi luat viața. Milionarul a povestit despre lupta continuă a acesteia cu depresia și despre eforturile familiei și ale prietenilor de a o ajuta.

„Din păcate, starea ei psihică s-a agravat, în ciuda iubirii, grijii și susținerii de care a fost înconjurată. În urmă cu câteva luni, a fost dusă în România pentru a beneficia de tratament psihiatric specializat în limba sa maternă. Am considerat că era foarte important ca ea să poată comunica cu medicii și să-și exprime gândurile în propria limbă, nu într-o limbă străină”, a scris acesta.

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Rădoi a mai adăugat că Mădălina Apostol avusese alte încercări de a-și pune capăt vieții, dar acestea fuseseră prevenite la timp. El a subliniat impactul devastator al depresiei asupra fostei sale partenere, pe care a descris-o drept „o persoană extraordinară, o mamă iubitoare, un om bun la suflet și cu o credință profundă în Dumnezeu”.

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Sursă foto: Instagram

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