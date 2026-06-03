Ajutor de deces 2026. Câți bani acordă statul, cine are dreptul să-i solicite și ce acte sunt necesare

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Statul român continuă să ofere un sprijin financiar consistent familiilor aflate în momente dificile, generate de pierderea unei persoane dragi. În contextul economic actual, este esențial ca cetățenii să cunoască valoarea exactă pentru ajutor de deces 2026, condițiile legale de acordare, dar și documentele necesare pentru ca banii să fie eliberați rapid.

Suma acordată diferă în mod direct în funcție de statutul persoanei decedate, existând reguli clare stabilite de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP).

Valoarea ajutorului de deces în 2026: Câți bani acordă statul

Cuantumul acestui sprijin financiar oferit de statul român este corelat cu indicatorii din sistemul asigurărilor sociale. Pentru anul 2026, sumele stabilite sunt fixe, însă ele rămân valabile doar până la eventuale modificări aduse de o nouă Lege privind asigurările sociale de stat, potrivit CNPP.

În prezent, valoarea ajutorului de înmormântare este structurată astfel:

8.620 de lei – în cazul decesului unei persoane care avea calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau care era pensionar.

4.310 lei – în cazul decesului unui membru de familie neasigurat, care se afla în întreținerea unei persoane asigurate sau a unui pensionar (reprezentând exact jumătate din suma integrală).

Un avantaj major pentru familiile îndoliate este rapiditatea cu care statul procesează aceste solicitări. Din momentul în care dosarul complet este depus și aprobat, banii sunt plătiți în termen de cel mult 3 zile lucrătoare.

Cine are dreptul să solicite banii de înmormântare

Legislația din România stipulează că banii nu se acordă automat, ci doar la cerere, iar persoana care depune dosarul trebuie să facă o dovadă clară a cheltuielilor. Astfel, ajutorul de deces poate fi solicitat de o singură persoană, prioritate având rudele apropiate:

Soțul sau soția supraviețuitoare;

Copiii (legitimi, adoptați sau aflați în plasament);

Părinții sau bunicii;

Tutorele sau curatorul legal.

În cazul în care nicio rudă nu solicită acest drept, legea permite ca banii să fie încasați de orice altă persoană – cum ar fi un prieten, un vecin sau un reprezentant al unei firme de servicii funerare –, cu condiția ca aceasta să dețină certificatul de deces în original și să poată prezenta facturi și chitanțe care să demonstreze că a suportat integral cheltuielile ocazionate de înmormântare.

Condiții specifice: Cine beneficiază de ajutor dacă decedatul nu a fost asigurat

Pentru a obține suma de 4.310 lei în cazul decesului unei persoane care nu era angajată sau pensionară, solicitantul (care trebuie să fie asigurat sau pensionar) trebuie să demonstreze gradul de rudenie. Membrii de familie recunoscuți de lege pentru care se poate cere acest ajutor sunt:

Soțul sau soția;

Copiii proprii sau adoptați cu vârsta de până la 18 ani (sau până la 26 de ani dacă își continuă studiile într-o formă de învățământ recunoscută);

Copiii majori, indiferent de vârstă, dacă și-au pierdut capacitatea de muncă din motive medicale înainte de a împlini 18 sau 26 de ani;

Părinții, socrii și bunicii oricăruia dintre soți.

De asemenea, legea protejează și persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului (până la 2 ani, respectiv 3 sau 7 ani pentru copiii cu handicap), aceștia păstrându-și calitatea de asigurat în baza căreia se poate solicita ajutorul de înmormântare.

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Acte necesare pentru dosarul de ajutor de deces la Casa de Pensii

Pentru a evita drumurile repetate și pentru a beneficia de plata în termenul legal de 3 zile, solicitanții trebuie să depună un dosar complet la Casa Teritorială de Pensii de care aparținea decedatul (sau de care aparține asiguratul, în cazul membrilor de familie neasigurați).

Termenul general în care se poate cere acest drept este de 3 ani de la data emiterii certificatului de deces. Dosarul standard trebuie să cuprindă următoarele documente:

Cerere-tip pentru acordarea ajutorului de deces (Anexa nr. 11);

Certificatul de deces, prezentat în original și copie;

Actul de identitate al solicitantului (original și copie);

Actele de stare civilă care atestă gradul de rudenie (certificat de naștere, de căsătorie), după caz;

Dovada în original că solicitantul a suportat cheltuielile (facturi fiscale, chitanțe pe numele solicitantului);

Adeverință de studii în original (pentru copii cu vârsta între 18 și 26 de ani);

Declarație pe proprie răspundere că membrul de familie decedat nu era asigurat sau pensionar la data decesului;

Extras de cont (dacă se dorește virarea banilor direct pe card).

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