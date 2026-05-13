Baschetbalistul Brandon Clarke a murit la 29 de ani. Care ar fi cauza decesului

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Brandon Clarke, jucător al echipei Memphis Grizzlies, a încetat din viață la doar 29 de ani, vestea cutremurătoare fiind confirmată de echipa sa. Cauza decesului nu a fost făcută publică, dar autoritățile suspectează o posibilă supradoză de droguri.

Brandon Clarke a murit la 29 de ani

Brandon Clarke a încetat din viață la vârsta de 29 de ani. Tragedia a avut loc luni, într-o locuință din San Fernando Valley, California, unde poliția a descoperit parafernalie asociată consumului de droguri. Departamentul de Pompieri din Los Angeles a răspuns unui apel de urgență după ora 17.00, declarându-l decedat la fața locului. Cauza oficială a morții urmează să fie stabilită prin autopsie.

„Suntem profund îndurerați de pierderea tragică a lui Brandon Clarke”, a declarat echipa Memphis Grizzlies într-un comunicat oficial, citat de People.

„Brandon a fost un coechipier extraordinar și, mai presus de toate, un om minunat, a cărui influență asupra organizației noastre și a comunității din Memphis nu va fi uitată niciodată. Transmitem cele mai sincere condoleanțe familiei sale și celor dragi în această perioadă dificilă”, a mai spus echipa la care baschetbalistul evolua.

Agenția sa de management, Priority Sports, a fost prima care a confirmat vestea tristă printr-o declarație emoționantă pe rețelele de socializare: „Suntem profund devastați de trecerea în neființă a lui Brandon Clarke. Era atât de iubit de noi toți, precum și de toți cei ale căror vieți le-a atins. Avea un suflet blând și era întotdeauna primul care sărea în ajutorul prietenilor și familiei sale”.

Citește și: Cine este iubitul lui Răzvan Botezatu. Influencerul preferă să îl țină departe de ochii curioșilor: „E tinerel, frumos și cu bani mulți”

Citește și: Lora, replică pentru Carmen Harra, după ce a spus că divorțul dintre ea și Ionuț Ghenu este inevitabil. Artista a mers singură la nunta Andreei Bălan

Cariera lui Brandon Clarke

Născut în Vancouver, Brandon Clarke a fost selectat în prima rundă a draftului NBA din 2019, pe poziția 21 de către Oklahoma City Thunder, înainte de a fi transferat la Grizzlies. În timpul carierei sale, a jucat 309 meciuri, cu o medie de 10,2 puncte și 5,5 recuperări pe meci, câștigând locul patru în voturile pentru Rookie of the Year în sezonul 2019-2020.

Problemele de sănătate au afectat semnificativ evoluția sa. După o ruptură de tendon Ahile în sezonul 2022-2023 și o intervenție chirurgicală pentru sinovită la genunchi, Clarke a apărut doar în două meciuri în decembrie 2025, înainte de a suferi o accidentare la gambă care i-a încheiat sezonul.

Brandon Clarke nu doar că a fost un sportiv remarcabil, ci și un susținător activ al comunității. În septembrie 2025, înainte de a împlini 29 de ani, acesta a donat 1.500 de dolari unei școli din Memphis pentru promovarea alfabetizării, conform Memphis Commercial Appeal. De asemenea, a înființat Fundația Brandon Clarke, dedicată sprijinirii educației și dezvoltării tinerilor.

„De fiecare dată când vorbesc cu copiii, încerc să le imprim ideea că școala este importantă, profesorii contează și notele sunt esențiale”, a spus Brandon Clarke după înființarea fundației.

„Nu aș fi ajuns aici fără să mă concentrez pe citit, scris și toate aceste lucruri”, a subliniat el atunci.

Citește și: Lacrimi și suferință nemărginită la înmormântarea lui Ioan Isaiu. Mama actorului nu s-a dezlipit de sicriu

Citește și: Ramona Olaru, mesaj neașteptat pentru Mario Fresh: „Ia-mă la tine”

Reacții emoționante din partea colegilor și oficialilor

NBA, prin vocea comisarului Adam Silver, a exprimat condoleanțe: „Suntem devastați să aflăm despre trecerea în neființă a lui Brandon Clarke. A fost un coechipier iubit și lider care juca cu pasiune și determinare. Gândurile și simpatia noastră se îndreaptă către familia lui Brandon, prietenii săi și organizația Grizzlies”.

Agenții lui Clarke, Priority Sports, au subliniat impactul său unic asupra celor din jur: „Toți îl iubeau pe BC pentru că era mereu acolo, cel mai sprijinitor prieten pe care ți l-ai putea imagina. Bucuria pe care o aducea în viețile celor din jur era unică”.

Capitolul întunecat al vieții lui Brandon Clarke

În ciuda eforturilor sale de a inspira și ajuta comunitatea, viața lui Clarke a fost marcată de controverse. În 2024, a fost oprit de poliție pentru depășirea limitelor de viteză și s-a descoperit o cantitate de 235,6 grame de kratom în mașina sa, potrivit NY Post.

Sursă foto: Profimedia

Urmărește-ne pe Google News