Ramona Olaru, mesaj neașteptat pentru Mario Fresh: „Ia-mă la tine”

Ramona Olaru nu încetează să surprindă! Asistenta de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a atras din nou atenția publicului printr-un gest spontan și plin de umor.
Într-un videoclip viral publicat pe TikTok, vedeta i-a adresat un mesaj direct lui Mario Fresh, fostul partener al Alexiei Eram, lăudându-l într-un mod inedit: „Mario, sunt fana ta! Ia-mă la tine în clip! Ești tanc!”
Pe lângă prezența sa constantă pe micile ecrane, Ramona Olaru își extinde orizonturile profesionale. Invitată recent în cadrul podcastului „Salvat de Clopoțel”, vedeta a discutat despre planurile sale de viitor și ce ar face dacă televiziunea ar dispărea.
„Nu mi-e frică de nimic. Am învățat să îmi descopăr pasiunile și abilitățile. Lucrez la mai multe branduri, fac cursuri de actorie și încerc să îmi consolidez o bază solidă în domeniile care mă pasionează”, a spus ea cu încredere.
Recent, separarea de Steve Ant a făcut valuri în presă, dar Ramona Olaru nu s-a lăsat copleșită. Aparițiile sale publice radiază încredere, iar activitatea intensă pe rețelele de socializare arată că vedeta privește înainte cu determinare.
„Nimeni nu știe ce este cu adevărat în sufletul meu, iar dacă sufăr sau nu, doar eu pot spune asta”, a declarat ea într-un interviu anterior.
