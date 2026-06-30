Mario Fresh și iubita lui, Miruna Gavrilă, prima apariție împreună într-o emisiune TV. Cum s-au cunoscut cei doi: „Totul a fost natural”

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Mario Fresh și iubita lui, Miruna Gavrilă, au vorbit despre povestea lor de iubire la emisiunea „Furnicuțele”, în ediția din 29 iunie. Miruna a oferit detalii rare despre conexiunea lor și despre cum l-a întâlnit pe artist. Totodată, tânăra a spus cu ce se ocupă.

Mario Fresh și iubita, Miruna Gavrilă, prima apariție împreună într-o emisiune TV

Miruna Gavrilă, partenera lui Mario Fresh, a bifat prima sa apariție televizată, dezvăluind detalii emoționante despre relația lor și despre cariera sa. Invitată surpriză în emisiunea „Furnicuțele”, moderată de Denise Rifai, Miruna a cucerit publicul cu naturalețea sa.

Cum s-au cunoscut Mario Fresh și Miruna Gavrilă

În cadrul emisiunii, Miruna a povestit cum l-a cunoscut pe Mario prin intermediul unei prietene comune. „Ne-am cunoscut printr-o prietenă comună. Ea ne-a adus cumva în același loc”, a explicat ea. De la prima întâlnire, chimia dintre cei doi a fost evidentă. „Ne-am mișcat destul de repede. De prima dată când ne-am întâlnit era de parcă ne cunoșteam de foarte mult timp. Totul a fost natural”, a adăugat Miruna.

Cum o descrie Mario Fresh pe iubita lui, Miruna Gavrilă

Mario Fresh, vizibil emoționat de prezența iubitei sale în studio, nu s-a sfiit să-și exprime admirația față de Miruna. „Iubita mea este superbă. Este o femeie foarte inteligentă, foarte capabilă. E o femeie care îmi demonstrează zilnic că e mai puternică decât mine. Mă face să mă simt relaxat. Sunt un om relaxat lângă ea”, a declarat el, conform Spynews. Artistul a subliniat cât de importantă este prezența ei în viața lui, oferindu-i echilibrul și liniștea de care are nevoie.

Cu ce se ocupă Miruna Gavrilă, iubita lui Mario Fresh

Dincolo de viața personală, Miruna Gavrilă este o femeie ambițioasă, cu o carieră remarcabilă. „Eu am terminat Facultatea de Medicină, iar acum profesez în domeniu. Sunt medic stomatolog generalist”, a spus ea. Miruna s-a născut în anul 2000, pe data de 6 iulie, și este din Galați. Acolo, Miruna a urmat Colegiul Național „Vasile Alecsandri“.

Foto: Instagram; Captură YouTube

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