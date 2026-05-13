Hayden Panettiere a dezvăluit că este bisexuală: „Este prima dată când pot spune asta cu voce tare”

Hayden Panettiere (36 ani) a dezvăluit că este bisaxuală într-o confesiune sinceră din noua sa carte autobiografică „This Is Me: A Reckoning”, care va fi lansată pe 19 mai.

Hayden Panettiere a decis să-și dezvăluie o latură personală neexplorată public până acum: la 36 de ani, actrița a recunoscut că este bisexuală.

Într-un interviu acordat Us Weekly vedeta a vorbit despre această etapă importantă din viața ei, spunând: „Este trist că a trebuit să aștept până la 36 de ani ca să împărtășesc această parte din mine, dar mai bine mai târziu decât niciodată”.

Această mărturisire face parte din noua sa carte de memorii, „This Is Me: A Reckoning”, care va fi lansată oficial pe 19 mai.

Hayden Panettiere a declarat că speră ca volumul să inspire și să aducă un sentiment de confort celor care s-au confruntat cu provocări similare în viață.

„Am crescut atât de mult datorită experiențelor mele. Sunt profund recunoscătoare pentru fiecare lecție pe care am învățat-o și pentru femeia care am devenit astăzi. Sper ca această carte să ofere speranță și altora”, a spus actrița.

De ce a ales să vorbească acum despre orientarea sa sexuală

În interviurile recente, actrița din „Nashville” a explicat de ce a ales să vorbească despre bisexualitatea sa abia acum.

„Nu a fost niciodată momentul potrivit să spun asta. Fie eram prea tânără, fie trebuia mereu să fiu perfectă. Și apoi a existat o perioadă în care părea că recunoașterea sexualității, mai ales pentru femeile care spuneau că sunt bisexuale sau că le plac fetele, era un fel de tendință. Mi-a fost teamă că, dacă aș fi fost sinceră, ar fi părut că mă urc pe acel val. A fost un subiect foarte greu de exprimat corect”, a spus Panettiere pentru Us Weekly.

Hayden Panettiere a recunoscut că s-a întâlnit cu femei în trecut, dar că lupta interioară privind orientarea sa sexuală a împiedicat-o să se implice pe deplin emoțional.

„Am explorat acest lucru, dar, pentru că nu împărtășisem asta cu nimeni, nu am avut curajul să mă arunc cu totul în astfel de relații. Pentru că, dacă m-aș fi îndrăgostit, asta nu era ceva ce mi-aș fi dorit vreodată să ascund”, a explicat ea.

Acum, însă, actrița spune că se simte pregătită să-și trăiască adevărul: „Acum, când știu că această carte urmează să apară și am ales să împărtășesc asta lumii, mă simt confortabil să spun cu încredere că da, sunt bisexuală. Am spus-o! Este prima dată când pot spune asta cu voce tare”.

Cine au fost bărbații din viața lui Hayden Panettiere

Cunoscută pentru rolurile sale din „Heroes” și „Nashville”, Hayden Panettiere a avut o viață amoroasă intens mediatizată.

Printre relațiile sale se numără fostul logodnic Wladimir Klitschko, cu care are o fiică de 11 ani, Kaya, dar și fostul jucător de fotbal american Scotty McKnight, actorul Milo Ventimiglia și Stephen Colletti.

Relația sa cu Klitschko a fost cea mai lungă, cei doi fiind împreună, cu mici pauze, între 2009 și 2018. După despărțirea de acesta, Hayden Panettiere a avut o relație cu Brian Hickerson.

