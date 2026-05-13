Valentin Sanfira, victima unei înșelătorii. Mesajul transmis de artist: „Au apărut tot mai multe pagini false”

Valentin Sanfira, cunoscut interpret de muzică populară, a devenit ținta unei înșelătorii online în 2026. Cântărețul avertizează fanii să verifice informațiile din surse oficiale, după ce numele său a fost folosit ilegal pentru evenimente false.

Valentin Sanfira trage un semnal de alarmă: mai multe persoane necunoscute i-au folosit numele în mod abuziv pentru a profita de imaginea sa și a înșela fanii. Interpretul de muzică populară, în vârstă de 36 de ani, a dezvăluit că a fost victima unei ample înșelătorii online.

„Dragii mei, în ultima perioadă au apărut tot mai multe pagini false și persoane care folosesc numele meu fără acordul meu, inducând oamenii în eroare prin informații neadevărate și promisiuni false legate de evenimente sau colaborări”, a transmis artistul pe rețelele sociale.

Valentin Sanfira a explicat clar că participarea sa la evenimente este posibilă doar în urma unor discuții față în față și pe baza unui contract oficial. El le-a cerut fanilor să fie vigilenți și să verifice întotdeauna sursele oficiale înainte de a lua decizii.

„Nu colaborez prin intermediul persoanelor neautorizate și nu îmi asum în niciun fel înțelegerile făcute fără acordul meu direct”, a subliniat cântărețul.

Valentin Sanfira nu este singurul artist vizat de astfel de practici dubioase. El a atras atenția asupra faptului că tot mai multe persoane încearcă să se folosească de celebritatea vedetelor pentru a obține câștiguri financiare din publicitate sau pentru a induce în eroare fanii.

„Vă mulțumesc pentru susținere, pentru încredere și pentru faptul că verificați mereu autenticitatea informațiilor înainte de a le considera reale”, a adăugat el.

Greutăți personale și lecții de viață

În paralel cu acest episod neplăcut, Valentin Sanfira continuă să depășească și alte obstacole din viața personală. După divorțul de Codruța Filip, artistul a reflectat asupra lecțiilor învățate și a împărtășit un mesaj inspirațional cu fanii săi.

„Mergi pe drumul tău fără să-ți porți durerea în fața lumii. Zâmbește necazului și fă-l tovarăș de drum, căci fericirea nu vine de la alții, ea se naște din tine”, a scris interpretul pe rețelele de socializare.

Valentin Sanfira rămâne, totuși, fidel valorilor sale, reiterând că va continua să facă bine și să păstreze „lumină în suflet”.

„Omul care face bine luminează lumea fără să știe”, a concluzionat el.

Valentin Sanfira, despre cum poți identifica paginile false

Pentru a evita să deveniți victime ale unor escrocherii similare, Valentin Sanfira sugerează să verificați paginile oficiale ale artiștilor și să fiți precauți în fața promisiunilor nerealiste sau mesajelor suspecte.

De asemenea, el recomandă contactarea directă a persoanelor implicate, mai ales când vine vorba de evenimente sau colaborări.

Acest avertisment vine într-un moment în care fraudele online sunt din ce în ce mai frecvente, iar utilizatorii trebuie să fie mai atenți ca niciodată.

