Dezvăluirile femeii care a ajuns la spital după ce o dronă a căzut pe un bloc din Galați: „Ardea holul”

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O mamă din Galați și fiul ei de 14 ani au trăit clipe de groază după ce o dronă a lovit blocul în care locuiesc. Deși a fost rănită, femeia a făcut tot posibilul să își salveze copilul, iar acum a vorbit despre momentele terifiante prin care a trecut.

Femeia rănită în incidentul cu dronă din Galați, primele declarații

Săptămâna trecută, liniștea unui bloc din Galați a fost spulberată de o explozie devastatoare. O dronă rusească a lovit imobilul, provocând pagube semnificative și răni serioase pentru o mamă de 51 de ani și fiul ei de 14 ani, aflați în apartamentul afectat.

Potrivit declarațiilor oferite de Cătălin Sitten, purtător de cuvânt al ISU Galați, intervenția promptă a echipajelor de urgență a prevenit extinderea incendiului care a urmat exploziei.

Acum, femeia a relatat pentru Digi24 momentele de groază prin care a trecut: „Nu am auzit un zgomot de motor înainte, ci direct o explozie asurzitoare. Totul a devenit negru într-o secundă, iar geamurile s-au pulverizat peste noi. În cameră a izbucnit imediat un incendiu violent”.

În ciuda șocului, instinctul matern a preluat controlul, iar femeia a făcut tot posibilul să-și salveze copilul.

Cu molozul căzut din tavan și flăcări care înghițeau rapid camera, fiecare secundă a contat.

„Îmi aduc aminte clar că am tras de ușă și nu s-a deschis, nu știu cum a intrat cheia atunci, dar a intrat. Și știu că era blocată de moloz. Atunci m-am speriat un pic”, mărturisește ea.

„Am zis: ce fac, dacă nu deschid ușa? Am tras de ea până s-a deschis. Copilul nu venea. Molozul, nu știu cum să vă explic, tavanul, era așa, cu vârf! Și nu am putut să trec peste el. Am mers pe lângă, pentru că curgea. Deci, ce vedeți aici, pe mâna mea, sunt, cred, după m-am gândit, nu atunci, nu înțelegeam ce curge, picături de bitum, cred. Așa zic eu, pentru că și în păr, pe partea asta, eu le-am smuls, cât am stat aici, în spital, le-am smuls. Aveam așa, pe el”, a mai spus femeia.

Înfruntând fumul gros și durerea provocată de arsuri, femeia a reușit să-și împingă fiul speriat spre siguranță: „Pe lângă perete, pentru că copilul nu ieșea, spunea: nu pot, nu pot, nu pot! Și am zis: mă, trebuie să trec. Efectiv, l-am împins! Deci l-am împins. El spunea că arde. Arde, ieși afară că nu… Și l-am împins, tot pe lângă perete, până l-am scos pe hol”.

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Mama și copilul au ajuns la spital

La scurt timp, mai multe echipaje de intervenție de la ISU Galați și ambulanțe SAJ au ajuns la fața locului. Locatarii au fost evacuați de urgență, iar pompierii au luptat zeci de minute pentru a stinge flăcările și a preveni răspândirea acestora.

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Din fericire, copilul a scăpat fără răni fizice grave, însă este acum sub supraveghere și evaluare psihologică. Mama a suferit arsuri și traumatisme ușoare, iar medicii confirmă că starea sa este stabilă, deși impactul emoțional al experienței este profund.

Sursă foto: Profimedia

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