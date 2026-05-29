O dronă rusească a căzut pe un bloc din Galați și a explodat, provocând un incendiu. Reacția lui Raed Arafat

O dronă rusească s-a prăbușit pe un bloc din Galați, provocând o explozie în noaptea de 29 mai 2026. Incidentul, care a rănit ușor două persoane și a dus la evacuarea a 70 de locatari, este considerat o escaladare gravă de către autorități.

Un incident dramatic a avut loc în Galați în noaptea de 28 spre 29 mai 2026, când o dronă rusească s-a prăbușit pe acoperișul unui bloc de locuințe, provocând o explozie și un incendiu care au dus la evacuarea a 70 de persoane. Deși evenimentul nu a provocat pierderi de vieți omenești, două persoane au fost rănite ușor, iar alte două au suferit atacuri de panică.

Primarul municipiului Galați, Ionuț Pucheanu, a declarat că, din primele evaluări, structura clădirii nu pare să fie afectată grav.

„Dacă putem vedea norocul din întreg ghinionul acesta, e că nu avem victime. Nu avem pagube materiale atât de mari, deși un apartament este aproape distrus. Așteptăm evaluarea finală de la Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC) pentru a confirma acest lucru”, a declarat Pucheanu la Antena 3.

De asemenea, edilul a subliniat că toate adăposturile antiaeriene din oraș sunt funcționale și pregătite să fie folosite în caz de urgență.

„Suntem una dintre municipalitățile care stă bine din acest punct de vedere. Cheile adăposturilor sunt la asociațiile de proprietari pentru acces rapid în caz de nevoie”, a adăugat acesta.

Reacția MApN

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a confirmat că drona a fost detectată pe radare, însă aceasta a dispărut din vizor în jurul orei 01.54, în sudul municipiului Galați.

Purtătorul de cuvânt al MApN, Cristian Popovici, a explicat la Digi24 că militarii români au urmat procedurile standard de monitorizare și au emis alerte prin intermediul sistemului RO-Alert.

De asemenea, două avioane F-16 și un elicopter au fost ridicate de la sol, dar intervenția militară a fost limitată de regulile stricte care vizează siguranța populației.

România condamnă acțiunea Rusiei

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a catalogat incidentul drept o „escaladare gravă și iresponsabilă” din partea Rusiei.

„România va lua măsurile diplomatice necesare pentru a răspunde acestei încălcări a dreptului internațional și a spațiului său aerian”, a precizat MAE.

De asemenea, autoritățile române au informat NATO și aliații despre acest eveniment și au cerut accelerarea livrării de sisteme anti-dronă.

Pentru a preveni alte incidente, alimentarea cu energie electrică și gaze naturale a scării afectate a fost oprită, iar traficul pe strada Brăilei a fost restricționat. Echipele ISU, SRI și IGPR continuă cercetările la fața locului pentru a determina toate circumstanțele prăbușirii dronei. Potrivit reprezentanților ISU Galați, locul de impact este la nivelul 10-11 al clădirii, iar încărcătura explozivă a dronei a detonat complet la contact.

Reacția lui Raed Arafat

Raed Arafat șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), a explicat că autoritățile au emis două mesaje RO-Alert în timpul nopții fatidice. Primul mesaj a fost transmis în județul Tulcea, urmat de al doilea, care a inclus județele Brăila și Galați.

„Noi am emis mesaj RO-Alert, era al doilea mesaj care l-am emis în noaptea respectivă, pentru că înainte a fost un mesaj emis pe județul Tulcea. După care s-a emis al doilea mesaj care a inclus Brăila și Galați, la câteva minute înainte de prăbușirea acestei drone asupra blocului respectiv”, a declarat Arafat la Digi24.

În urma impactului, incendiul provocat de dronă a fost rapid stins de pompieri, dar locatarii imobilului afectat au fost evacuați și nu vor putea reveni în apartamentele lor până la finalizarea verificărilor de siguranță.

„Momentan locatarii rămân evacuați până la verificările care se vor face de către colegii de la Ministerul de Interne, de la SRI, inclusiv asupra structurii blocului, dacă va fi nevoie, înainte să se întoarcă înapoi la apartamentele lor”, a subliniat Raed Arafat.

Printre daunele materiale înregistrate se numără două case de scări, o casă de lift și cinci mașini avariate, în timp ce apartamentul lovit direct a fost cuprins de flăcări.

