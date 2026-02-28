Noi modificări pentru sistemul Ro-Alert. Anunțul lui Raed Arafat: „Au început actualizările”

Raed Arafat anunță schimbări în sistemul Ro-Alert: din martie, mesajele vor avea sunete diferite pentru interior și exterior. În cazuri periculoase, precum atacuri armate, notificările vor fi silențioase pentru a proteja vieți.

Modificări pentru sistemul Ro-Alert

Un nou sistem de alerte Ro-Alert intră în vigoare din luna martie, aducând schimbări menite să sporească siguranța cetățenilor. Alarmele vor avea sunete diferite, adaptate situației și locației – fie că ești afară sau în casă. Iar în cazuri extreme, cum ar fi prezența unui atacator înarmat, mesajele vor fi transmise fără sunet, pentru a proteja persoanele aflate în ascunzători. Informațiile au fost oferite de Raed Arafat, secretar de stat în MAI.

„Noi dăm alerta cod roșu când vedem urs pe stradă. Există posibilitatea ca în viitor să dăm cu semnal scurt dacă e noapte, când multe persoane sunt în casă și sunt ferite. Dar ziua dăm cu roșu, că nu vrem ca vreo persoană să dea peste urs. Au fost cazuri în care oameni și-au pierdut viața”, a afirmat Raed Arafat.

Această măsură are scopul de a adapta alertarea la condițiile și nevoile momentului, protejând viețile oamenilor.

Citește și: Pensii reduse cu 500 de lei după Mica Recalculare. Pensionarii sunt revoltați: „Chiar o să-mi oprească acești bani?”

Citește și: Intră în vigoare suspendarea permisului auto pentru neplata amenzilor: „Se va suspenda automat!”

Evenimente dedicate Săptămânii Protecției Civile

Începând cu 26 februarie 2026, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) organizează, la nivel național, evenimente dedicate Săptămânii Protecției Civile. Până pe 4 martie, în fiecare județ vor avea loc exerciții, cursuri și vizite în unitățile de pompieri pentru a informa și educa cetățenii în caz de situații de urgență.

În ultima zi, alarmele antiaeriene vor fi testate în toate orașele, verificând astfel starea tehnică a acestora. Este important de reținut că Sistemul Ro-Alert nu va fi implicat în aceste simulări, iar orice mesaj primit pe telefon trebuie tratat cu maximă seriozitate.

Citește și: Premierul Ilie Bolojan anunță reducerea cheltuielilor din universități. „Începând din toamna acestui an!”

Citește și: Ce este ETA, viza de călătorie în Marea Britanie, obligatorie de astăzi. Cât costă și cum se obține

De la începutul anului 2026, au fost emise deja câteva sute de alerte Ro-Alert la nivel național, dintre care 57 doar în județele Argeș, Mureș, Harghita, Cluj și Prahova. Majoritatea acestor mesaje au avertizat populația despre prezența animalelor sălbatice pe străzi.

În viitorul apropiat, sistemul va fi îmbunătățit astfel încât să poată diferenția între persoanele aflate în interior și cele din exterior, utilizând tehnologii avansate, cum ar fi sateliții.

„La acest moment, au început actualizările pe telefoane. Până la sfârșitul lui aprilie. Acum, noi nu putem diferenția între cei care sunt pe stradă, cei care sunt acasă, să știți că sunt în lucru și astfel de sisteme, prin satelit, ca alertele să recunoască persoanele care sunt în casă față de cele care sunt în exterior”, a declarat Raed Arafat.

Noua abordare a sistemului Ro-Alert este un pas înainte în modernizarea comunicării în situații de urgență. Schimbările anunțate promit să crească eficiența și să ofere siguranță sporită în momentele critice, punând mereu pe primul loc protecția cetățenilor.

Sursă foto: Hepta, Facebook

Urmărește-ne pe Google News