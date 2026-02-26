Pensii reduse cu 500 de lei după Mica Recalculare. Pensionarii sunt revoltați: „Chiar o să-mi oprească acești bani?”

Mica Recalculare a pensiilor a devenit una dintre cele mai controversate măsuri din ultimii ani, după ce tot mai mulți pensionari descoperă că, în loc să crească, pensiile lor scad în urma noilor verificări. Nemulțumirile se acumulează, iar explicațiile oficiale nu reușesc să liniștească spiritele.

Procesul numit „Mica Recalculare” a fost prezentat ca o corectare necesară a erorilor din sistemul de pensii și o aliniere a dosarelor la datele reale din arhive. În practică însă, mii de pensionari au primit decizii cu punctaje mai mici și cu sume reduse chiar și cu 500–600 de lei. Deși autoritățile susțin că pensia în plată nu scade imediat, oamenii se tem că diminuările vor deveni efective și se simt nedreptățiți.

De ce scad pensiile după recalculare

Recalcularea presupune verificarea tuturor documentelor depuse de pensionari, inclusiv adeverințe de venit, salarii brute și perioade necontributive. În multe cazuri, noile date introduse în sistem au dus la un punctaj mai mic decât cel stabilit anterior.

Specialiștii explică faptul că diferențele apar atunci când veniturile brute din adeverințe sunt mai mici decât cele nete trecute în cartea de muncă. În astfel de situații, punctajul scade automat, chiar dacă pensionarul a depus documente în speranța unei creșteri.

Potrivit newsweek.ro, un expert în legislația pensiilor a explicat situația astfel: „Cuantumul pensiei rămâne în plată, nu se diminuează, dar dacă la recalculare rezultă un punctaj mai mic, pensia stagnează până când valoarea punctului de pensie va depăși suma actuală.”

Mărturiile pensionarilor: „Nu înțeleg cum am ajuns să primesc mai puțin”

Nemulțumirile pensionarilor au început să apară în număr mare pe forumuri, grupuri de discuții și în fața sediilor caselor de pensii. Mulți spun că au depus documente încrezători că vor primi mai mult, dar s-au trezit cu decizii nefavorabile.

O pensionară povestește, conform sursei amintite anterior: „Sunt pensionară și mi-a venit decizia de la Mica Recalculare cu 500 RON luați din pensie. Întrebarea este dacă chiar o să mi se oprească acești bani?”

Un alt bărbat spune că părinții lui au trecut prin aceeași situație: „Tatăl meu are 600 de lei luați. Casa de Pensii a realizat că a calculat greșit în 2024 și acum a corectat. Dar cum să fie vina pensionarului pentru greșelile lor?”

Există și cazuri în care depunerea unor adeverințe suplimentare a dus la rezultate neașteptate. O femeie povestește: „Am adus adeverința cu al 13-lea salariu și mi-au cerut și sporurile până în 2001. După recalculare, punctajul a ieșit mai mic. Cum e posibil ca adăugând ceva să rezulte mai puțin?”

Explicațiile specialiștilor și erorile din sistem

Specialiștii atrag atenția că multe dintre recalculări sunt influențate de modul în care au fost întocmite adeverințele. Dacă brutul este mai mic decât netul, punctajul scade automat, chiar dacă pensionarul credea că aduce un document favorabil.

Un consultant în domeniul pensiilor explică: „Dacă brutul din adeverință este mai mic decât netul din cartea de muncă, punctajul scade. Mulți pensionari nu știu acest lucru și depun acte care, în loc să îi ajute, îi dezavantajează.”

Pe lângă aceste situații, există și cazuri în care recalculările au scos la iveală erori vechi, făcute chiar de Casa de Pensii. Corectarea lor duce acum la scăderi, ceea ce amplifică frustrarea oamenilor.

