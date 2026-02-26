O actriță care a jucat alături de unii dintre cei mai mari actori ai Hollywood-ului generației sale a fost zărită la mijlocul lunii februarie într-o ipostază neașteptată în metroul din New York. Ghicești cine este?

O actriță celebră, surprinsă în metroul din New York

Debutul ei pe Broadway, la începutul anilor ’80, a fost doar preludiul unei ascensiuni fulminante: câțiva ani mai târziu, actrița avea să pătrundă în forță la Hollywood, impunându‑se în „Scarface” alături de Al Pacino, într‑un rol care i‑a schimbat definitiv traiectoria profesională.

În același deceniu a jucat alături de Tom Cruise, apoi cu Kevin Costner în anii 1990 și cu George Clooney la începutul noului mileniu.

Acum, la 67 de ani, actrița nominalizată la Tony a fost văzută în Manhattan ținând o sacoșă de cumpărături plină, în timp ce se așeza pe un scaun în metrou.

Purtând o ținută modestă, cu un pulover gri deschis pe gât și blugi închiși la culoare, mulați, protejându‑se de frigul iernii new‑yorkeze cu o geacă groasă și o pereche de mănuși, actrița a ajuns de nerecunoscut.

Poți ghici cine despre cine vorbim?

Este nimeni alta decât Mary Elizabeth Mastrantonio, care a devenit celebră în „Scarface” în rolul Ginei, sora regelui drogurilor cubanez din Miami, Tony Montana, interpretat de Al Pacino.

Rolul care a făcut‑o celebră: Gina din Scarface

Regizat de Brian De Palma după un scenariu de Oliver Stone, clasicul film cu gansteri din 1983 a prezentat‑o pe Mastrantonio într‑o distribuție ce îi includea pe Michelle Pfeiffer și Robert Loggia, precum și pe fostul soț al lui Melanie Griffith, Steven Bauer. Născută și crescută în suburbiile orașului Chicago, Mastrantonio a studiat arta dramatică la Universitatea din Illinois înainte de a pleca spre New York pentru a deveni actriță.

Confundată adesea cu alte actrițe

Șansa ei a venit odată cu debutul pe Broadway în 1980, într‑o reluare a musicalului „West Side Story”, când a fost dublură și apoi a înlocuit‑o pe Josie de Guzman în rolul principal feminin, Maria.

Trei ani mai târziu, a izbucnit pe scena hollywoodiană cu interpretarea explozivă din „Scarface”, în rolul Ginei Montana, care are o relație tumultuoasă cu fratele ei Tony și cu mâna lui dreaptă, Manny – interpretat de Bauer – care devine interesul ei romantic.

Chipul lui Mastrantonio a devenit cunoscut în toată țara, însă mulți dintre cei care credeau că o recunosc o confundau adesea cu altcineva.

„Oamenii spun: Ești Amy Irving!”, a declarat ea pentru New York Times în 1989. „Ei bine, avem același păr. Un șofer de taxi mi‑a spus: Semeni perfect cu fata din Scarface – Geena Davis! Cred că Geena și cu mine avem aceiași ochi depărtați.”

Ascensiunea în cinema: Scorsese, Cameron și marile producții ale anilor ’80–’90

Cariera ei cinematografică a continuat în forță cu proiecte precum „The Color of Money” (1986) de Martin Scorsese, cu Paul Newman și Tom Cruise în roluri de jucători de biliard. Mastrantonio a fost nominalizată la Oscar pentru cea mai bună actriță în rol secundar pentru rolul iubitei personajului lui Cruise, dar a pierdut în fața lui Dianne Wiest pentru „Hannah and Her Sisters” de Woody Allen.

Anii ’80 s‑au încheiat cu rolul ei în filmul SF subacvatic din perioada Războiului Rece, „The Abyss”, regizat de James Cameron, unde a jucat alături de Ed Harris și Michael Biehn.

În 1991, a interpretat‑o pe Lady Marian alături de Kevin Costner în „Robin Hood: Prince of Thieves”, care avea o distribuție impresionantă cu Morgan Freeman, Christian Slater și Alan Rickman.

Anii ’90 au adus și roluri alături de Patrick Swayze în filmul fantastic „Three Wishes”, precum și alături de Kevin Spacey și Kevin Kline în thrillerul „Consenting Adults”, regizat de Alan J. Pakula, autorul filmelor „Klute”, „Sophie’s Choice” și „All the President’s Men”.

În 2000, a făcut parte din distribuția filmului dezastru „The Perfect Storm”, alături de George Clooney, Mark Wahlberg, Diane Lane și John C. Reilly.

Recunoaștere pe scenă: nominalizarea la Tony

Cariera ei în teatru a continuat în același ritm, primind o nominalizare la Tony în 2003 pentru rolul Aldonza într‑o reluare a musicalului clasic „Man of La Mancha”.

Pe plan personal, Mastrantonio este căsătorită de 35 de ani cu regizorul irlandez Pat O’Connor, cu care are doi fii.

Foto – Profimedia

